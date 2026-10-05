Motoristas mueren en accidente de tránsito en zona 15

Dos personas perdieron la vida como resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en los primeros minutos de este lunes, 5 de octubre, en el bulevar Vista Hermosa y 18 avenida de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que, por causas no establecidas, el conductor del automóvil perdió el control del volante e impactó por atrás a una motocicleta, arrastrándola varios metros en el tramo hacia el Campo Marte.
El motorista y su acompañante resultaron gravemente heridos tras salir expulsados por la fuerte colisión y caer a la cinta asfáltica.
Víctimas del percance
Los Bomberos Municipales informaron que trasladaron unidades al lugar en el que ocurrió el percance vial, donde localizaron a un hombre y una mujer en estado inconsciente. Al evaluarlos, confirmaron que ninguno contaba con signos vitales debido al politraumatismo sufrido.
Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas. Solo se determinó que ambos tienen aproximadamente 25 años de edad.
Investigan hecho
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, informó que en este trágico hecho posiblemente pueda haber indicios de abuso de velocidad.
El funcionario detalló que la Policía Nacional Civil, que se presentó al lugar de los hechos, determinó que el automovilista no contaba con ningún documento personal. Y, en seguimiento de la colisión y por conducir sin contar con la papelería necesaria, lo trasladarán a Torre a Tribunales, donde también se le realizará la prueba de alcoholemia.
Cierre vehicular
Según las imágenes difundidas por las autoridades de tránsito y los cuerpos de socorro, tanto el automóvil como la motocicleta involucradas en el choque quedaron completamente destruidos.
En el área donde ocurrió el incidente se encuentra cerrada, pues los obstáculos están sobre la ruta. Además de que están en desarrollo las diligencias para el retiro de los cuerpos de las víctimas.