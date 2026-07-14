Automovilista procesado por hecho vial en zona 15

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este martes 14 de julio ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Oscar Humberto Cifuentes Ortega, conductor de un automóvil que estuvo implicado en un hecho vial el pasado fin de semana en el que murió una persona.
El sindicado permanece desde hace más de 24 horas recluido en un hospital privado de la zona 9 capitalina, a donde ingresó por presuntamente presentar un cuadro de "ansiedad y crisis nerviosa", y permanecía bajo custodia policial.
Debido a su hospitalización, esta persona no había comparecido ante la justicia. Por ello, la jueza de Turno se presentó al centro asistencial para desarrollar la primera declaración y dictó auto de procesamiento por el delito de homicidio culposo. Asimismo, ordenó que Cifuentes sea enviado a la cárcel de Matamoros.
Hechos cobraron la vida de una persona
El incidente con el que se vincula al sindicado ocurrió el pasado domingo en horas de la mañana en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 capitalina, y quedó captado en video. Las imágenes muestran cómo el carro presuntamente conducido por Cifuentes impacta un autobús extraurbano, haciendo que este último perdiera el control y colisionara con un muro.
Derivado de lo ocurrido, un hombre que viajaba como pasajero en el bus salió expulsado y cayó en la cinta asfáltica, quedando atrapado bajo las llantas de la unidad de transporte. Esto le generó graves lesiones que le causaron la muerte en el lugar.
Familiares despiden a víctima
La víctima del percance fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, de 55 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privada y en ese momento se diría a iniciar una nueva jornada laboral.
El fallecido era originario de Jalapa, hacia donde ya fue trasladado su cuerpo y familiares y amigos llevan a cabo el velatorio respectivo.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7