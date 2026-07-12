Video revela cómo ocurrió el accidente de autobús en zona 15

Después de que saliera a luz un video en el que se muestra cómo ocurrió el accidente de autobús que dejó un fallecido en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 capitalina, autoridades de tránsito confirmaron la captura de un sospechoso. Según la secuencia de imágenes, captadas la mañana de este domingo, 12 de julio de 2026, la víctima mortal del percance era un peatón que sufrió la embestida de la unidad de transporte, porque un carro tipo sedán la impactó y la desvió hacia la banqueta.
Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, reportó que el supuesto conductor del vehículo responsable fue detenido en el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10. El comunicador publicó un mensaje en el que explicó que el detenido es el principal sospechoso de haber chocado contra el bus, causando la tragedia.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento exacto en el que un carro tipo sedán impacta el autobús que atropelló a un peatón en el Trébol de Vista Hermosa. Bomberos Voluntarios confirmaron que el transeúnte falleció por politraumatismo, a causa de los golpes que sufrió.
El clip muestra que metros antes del choque, el conductor del carro de color gris manejaba de forma errática, yendo de un lugar a otro dentro del carril izquierdo. Sin embargo, al llegar a la curva previa al desvío hacia el bulevar Vista Hermosa, el carro se salió hacia el carril derecho y posteriormente impactó el bus, que a su vez, atropelló al peatón.
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Supuesto responsable es interceptado
Posteriormente, surgieron otros videos en los que se muestra que varios conductores se unieron para lograr interceptar al supuesto responsable del accidente de autobús. En imágenes compartidas por Montejo se pudo ver que el carro detenido se identifica con las placas particulares 936 JLT.
En la imagen compartida por el vocero vial se puede apreciar que varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al sector en donde fue retenido el supuesto responsable del accidente de tránsito. El carro que manejaba el detenido tiene un golpe en la lodera derecha de la parte frontal, posiblemente por el choque en contra del autobús.