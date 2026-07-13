Hecho en zona 15: Automovilista vinculado sin comparecer

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este lunes, 13 de julio, declarar falta de mérito a favor de David Rolando Barrera Florián, piloto de autobús detenido el pasado fin de semana, vinculado con la muerte de un hombre en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 de la Ciudad de Guatemala.
Esta persona conducía el autobús extraurbano que fue impactado por un automóvil, cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas. Según se ha observado en videos que circulan en las redes sociales, la colisión generó que el vehículo de transporte de pasajeros perdiera el control y saliera de la ruta e impactar contra un muro. Esta situación desencadenó en la muerte de una persona.
Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público y la defensa expusieron sus argumentos y solicitaron que el sindicado no fuera procesado, tomando en cuenta la forma en que se desarrollaron los hechos.
En ese sentido, la jueza a cargo resolvió declarar la falta de mérito y ordenó su libertad inmediata.
Familiares despiden a víctima
La víctima del percance fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, de 55 años, quien viajaba en el bus y, al momento del impacto, salió expulsado y cayó a la cinta asfáltica, momento en el que fue atropellado por la misma unidad. El afectado presentó graves lesiones que le causaron la muerte en el lugar.
Según la información que ha surgido sobre el caso, la víctima trabajaba como guardia de seguridad privada y en ese momento se diría a iniciar una nueva jornada laboral.
Cruz Aguilar era originario de Jalapa, hacia donde ya fue trasladado su cuerpo y familiares y amigos llevan a cabo el velatorio respectivo.
Automovilista ingresado a hospital
Los hechos que cobraron la vida de Magdaleno Cruz ocurrieron en horas de la mañana del pasado domingo, 12 de julio, y han generado una serie de pronunciamientos sobre la responsabilidad que deben tener los conductores para resguardar sus vidas y las de los demás.
De acuerdo con imágenes difundidas en redes y reportes de las autoridades, el conductor de un automóvil realizaba maniobras peligrosas mientras transitaba en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15. En esa área impactó el bus y lo sacó de ruta.
Tras el incidente, el automovilista abandonó la escena. Continuó su marcha con rumbo a la zona 10, donde fue interceptado por transeúntes que lo vinculaban con el hecho trágico y lo retuvieron hasta que las fuerzas de seguridad se hicieron presentes.
Preliminarmente se informó que esta persona, identificada como Oscar Humberto Cifuentes Ortega, se encontraba en estado de ebriedad. Asimismo, se dio a conocer que portaba una licencia de conducir vencida desde febrero de 2026.
Aunque se concretó su detención, el sospechoso no fue trasladado a la Torre de Tribunales, sino ingresado a un hospital privado de la zona 9 capitalina, donde permanece bajo custodia policial en observación por presentar "ansiedad y crisis nerviosa". De acuerdo con la información recabada, un juez estaría acudiendo al lugar para notificar los motivos de detención al sindicado y darle seguimiento a su situación legal.
* Con información de Oscar Grijalva y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7