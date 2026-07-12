 Percance de bus deja un muerto en el Trébol de Vista Hermosa

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Accidente de autobús deja un fallecido en Vista Hermosa, zona 15

El Trébol de Vista Hermosa fue escenario de un accidente de autobús que dejó a un hombre fallecido.

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Bomberos Voluntarios confirmaron que un hombre de unos 60 años falleció por el accidente en la zona 15 capitalina., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios confirmaron que un hombre de unos 60 años falleció por el accidente en la zona 15 capitalina. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que la mañana de este domingo, 12 de julio de 2026, se produjo un accidente de autobús en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 capitalina, causando el saldo de un hombre fallecido. Según los cuerpos de socorro, la víctima mortal tiene unos 60 años, aproximadamente.

Aunque se desconocen las causas del accidente de tránsito, los rescatistas mostraron que la unidad de transporte quedó sobre una banqueta y que la víctima mortal quedó debajo de la unidad. Los paramédicos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que pidieron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario de la tragedia.

Según las fotografías tomadas en el Trébol de Vista Hermosa, el autobús que se accidentó se identifica con las placas comerciales 218 BSP. El accidente ocurrió en el sentido hacia el bulevar Vista Hermosa y hacia el sector de Los Próceres.

El percance vial causa fuerte congestionamiento en la pista de descenso de la carretera a El Salvador. Los rescatistas también notificaron el accidente vial al Ministerio Público, para que los peritos lleguen al lugar para realizar las primeras investigaciones.

En otras noticias: Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos el sábado, en uno de los accidentes, dos motocicletas chocaron de frente en la ruta al Atlántico

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Según el diagnóstico de los técnicos en urgencias médicas, el accidente del autobús en el Trébol de Vista Hemosa causó politraumatismo a la víctima mortal. Los rescatistas cubrieron el cuerpo de la víctima, para resguardarla hasta la llegada de los fiscales del Ministerio Público para identificarlo.

El accidente ocurrió a pocos metros del ingreso al bulevar Vista Hermosa, sobre el carril derecho. La unidad de transporte quedó en el lugar, con dos llantas subidas a la acera peatonal del lugar.

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