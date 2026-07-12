Fray Bartolomé de las Casas en alerta roja por inundaciones

La Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, declaró alerta roja local en ese municipio, después de que las lluvias del pasado sábado dejaran varias viviendas inundadas. Bomberos Municipales Departamentales reportaron ayer que realizaron varios trabajos de evacuación en la zona y que varias familias tuvieron que ser albergadas en espacios municipales, mientras otras personas pernoctaron en residencias de familiares.
"Nuestra prioridad es continuar brindando atención y apoyo a las familias afectadas, por lo que los equipos municipales permanecen desplegados en el área urbana y rural, trabajando de manera coordinada con las instituciones de respuesta para atender las emergencias y dar seguimiento a las necesidades de la población", explicó la comuna al referirse a la emergencia.
La Municipalidad de Fray Bartolomé de las casas recomendó a sus habitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, solicitaron a los pobladores evitar cruzar ríos o zonas inundadas, siguiendo las indicaciones de las autoridades.
Para reportar emergencias en la localidad, las autoridades pusieron a disposición los números de teléfono 1554, aclarando que esta es una línea gratuita que no requiere saldo. Asimismo, pidieron comunicarse al número telefónico 3859-4861 para pedir la atención de la comuna.
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Emergencia sanitaria en Fray Bartolomé de las Casas
Ante la emergencia que se vive en el lugar, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que la emergencia del hospital local se trasladó, de manera permanente, al centro de salud ubicado en el barrio San José la Colonia, de este municipio.
"Esta medida es el resultado de una coordinación con el Distrito Municipal de Salud local ante las recientes inundaciones por lluvias que afectaron algunas áreas del centro hospitalario", explicaron en un comunicado.
Asimismo, el personal salubrista afirmó que "continúa laborando con total compromiso y mantiene la atención de 23 pacientes, de los cuales 14 son del área de maternidad, cinco en trauma, dos en cirugía y dos menores en ganancia de peso".
El hospital agradeció la comprensión y reiteró su compromiso con la salud de la población.