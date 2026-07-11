Microbús vuelca y deja ocho personas heridas en Las Cañas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió un accidente de transporte colectivo la tarde de este sábado, 11 de julio de 2026, porque un microbús se accidentó, volcando en el kilómetro 35 del descenso de Las Cañas, con dirección hacia la Antigua Guatemala. Los paramédicos compartieron que en el lugar atendieron y trasladaron a ocho pasajeros heridos.
Los paramédicos indicaron que los afectados sufrieron varios traumas que requirieron ser trasladados a un centro asistencial cercano. En las imágenes se pudo constatar que el vehículo de pasajeros, de color azul, volcó sobre su lado izquierdo, causando tránsito lento en el sector por algunos momentos.
Los cuerpos de rescate trasladaron a los lesionados en varias ambulancias; todos fueron llevados a la emergencia del Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Bomberos Voluntarios pidieron a la población tener cuidado al manejar sobre el asfalto mojado, a causa de las lluvias que se viven en buena parte del territorio nacional.
El microbús, con placas comerciales 060 BQY, fue removido del área afectada con el apoyo de una grúa. La unidad de transporte sufrió serios daños en la parte frontal; el vidrio de ese lado quedó totalmente destrozado.
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Microbús causa cierre de la vía
Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), el microbús volcado fue removido de la vía, pero antes de eso, las autoridades tuvieron que cerrar el paso momentáneamente para las maniobras de retiro del lugar.
Al lugar acudieron agentes de Provial y trabajadores de una grúa, que pese a la lluvia, realizaron los trabajos para liberar el paso en la ruta hacia la Ciudad Colonial. Provial ubicó el accidente de tránsito en el kilómetro 34.4 de la Ruta Nacional 10, territorio de Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez.