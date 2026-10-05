 Manifestaciones complican el tránsito en zona 1
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Manifestaciones afectan el tránsito en la zona 1

Los grupos de manifestantes se presentaron a los alrededores del Congreso y del Palacio Nacional.

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Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes 5 de octubre de 2026., Dayana Rashón/EU
Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes 5 de octubre de 2026. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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Las autoridades de tránsito dieron a conocer que grupos de manifestantes se presentaron este lunes, 5 de octubre, a diferentes sectores de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde han generado movilidad vehicular lenta.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que un grupo de exsoldados del Ejército permanece en la 8ª avenida y 9ª calle, en los alrededores del Congreso de la República.

Los manifestantes hacen una serie de solicitudes a los diputados, enfocada en la aprobación de leyes que les permitan obtener beneficios económicos, y han mantenido presencia durante varios días en esa área.

Ante el cierre que se mantiene por la protesta, se implementó un desvío vehicular en la 9ª calle hacia el parque Colón.

Otra protesta

La PMT reportó que una manifestación del Movimiento Guatemalteco de Pobladores se mantuvo este lunes en la 6ª calle, entre 7ª y 6ª avenida de la zona 1. Las peticiones que hicieron a las autoridades no han sido confirmadas.

"Se visualiza varios buses estacionados frente al Palacio Nacional y el perímetro del Congreso de la República", explicó Montejo, quien hizo un llamado a los conductores a tener precaución al circular por el área debido al cruce constante de los peatones.

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