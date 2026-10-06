Messi: “Hoy seguramente es el día más triste de mi carrera”

Lionel Messi vivió este martes una noche inolvidable en el estadio Monumental de Buenos Aires. Tras la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín, en la que marcó un gol y dio dos asistencias, el capitán de la Albiceleste se despidió de la selección argentina ante más de 80 mil aficionados.
Visiblemente emocionado, Messi recordó sus más de 20 años defendiendo la camiseta de su país y aseguró que se marcha con un profundo agradecimiento. "Fue un orgullo defender esta camiseta por más de 20 años, nunca dejé de luchar, pelear y querer dar el máximo", expresó el astro argentino, quien reconoció que dejar de jugar con la selección será difícil.
Lionel Messi al borde de las lágrimas durante su discurso
"Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", afirmó Messi, quien también destacó los grandes logros alcanzados junto a sus compañeros, especialmente el título del Mundial de Catar 2022. "Pudimos volver a ser campeones del mundo cumpliendo nuestro sueño y el de todo un país", recordó.
El capitán también dedicó palabras especiales al grupo con el que consiguió la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. "Gracias a mis compañeros por el tiempo que me tocó compartir con este grupo. Gracias a ellos puedo decir que soy campeón del mundo, campeón de América y de la Finalísima", manifestó.
Messi reconoció que extrañará especialmente jugar en Argentina y recibir el cariño de los aficionados. "Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Jugué en todo el país y siempre recibí un cariño enorme. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir", señaló antes de asumir su nuevo papel como aficionado de la Albiceleste.
"Hoy seguramente es el día más triste de toda mi carrera. Hoy me despido de la selección, de ustedes y de mis compañeros", dijo Messi. Su último mensaje estuvo cargado de sentimiento: "Los quiero, los voy a extrañar y gracias a Dios soy argentino". Así, el capitán cerró una etapa histórica con la camiseta que defendió durante más de dos décadas y con la que finalmente alcanzó todos los grandes títulos.