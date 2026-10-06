 Exministro de Comunicaciones es trasladado gravemente herido de bala
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Exministro de Comunicaciones es trasladado gravemente herido de bala

Paramédicos localizaron al exfuncionario con una herida de bala en el cráneo, en el interior de un inmueble en la zona 15.

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Foto: Gobierno
Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones / FOTO:
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Bomberos Municipales auxiliaron la noche de este martes 6 de octubre a el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado,quien fue localizado con una herida de arma de fuego en un inmueble de la 3ra. calle y 18 avenida de la zona 15. 

Paramédicos localizaron al exfuncionario del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, en el interior de un inmueble, posiblemente su vivienda con una herida de bala en el cráneo. 

En estado grave fue trasladado a un centro asistencial privado, las autoridades investigan las circunstancias en que Maldonado resultó herido de gravedad. 

En junio pasado el Juzgado Séptimo Penal emitió una resolución en la que benefició con la falta de mérito al exministro de Comunicaciones, Maldonado, a quien el Ministerio Público (MP) buscaba investigar por el delito de nombramientos ilegales.

Durante la diligencia, la jueza Mónica Castillo, consideró que la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI), no presentó los indicios suficientes para procesar penalmente al sindicado, por lo que fue favorecido con la falta de mérito.

Dentro de este expediente judicial, el Ministerio Público buscaba investigar a Maldonado por el nombramiento de Rocael Herrera Navas como titular de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) en el año 2021.

La FECI lo señalaba de no haber seguido los procedimientos establecidos para el nombramiento de esta persona en el puesto.

El exministro evitó pronunciarse ante los medios de comunicación con respecto a los señalamientos en su contra. En enero de este año, tras salir de una audiencia relacionada con este expediente, los periodistas lo cuestionaron sobre el motivo de su comparecencia; sin embargo, se limitó a indicar que la base de este asunto era una situación laboral.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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