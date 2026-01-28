Exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, comparece ante juzgado

El exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, acudió este miércoles 28 de enero a la Torre de Tribunales para comparecer ante el Juzgado Séptimo Penal, donde se llevaría a cabo una audiencia de primera declaración en su contra.
La diligencia prevista para este día fue suspendida y reprogramada para el martes, 3 de marzo de 2026. En esta fase corresponde que se defina la situación legal de Maldonado, específicamente si estaría enfrentando o no proceso penal.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles del caso en el que está vinculado el exfuncionario del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
Tras salir de la sala de audiencias, el exministro fue cuestionado por los periodistas sobre el motivo de su comparecencia y los señalamientos en su contra. Sin embargo, se limitó a indicar que el caso inició por una situación laboral.
"Un tema laboral. No hay mayor pronunciamiento que hacer debido que no se llevó la primera declaración. Es un proceso laboral", manifestó. A la vez que hizo referencia a que no se trata de investigaciones por corrupción.
Caso a cargo de la FECI
Emisoras Unidas realizó consultas en el área de Gestión Penal del Organismo Judicial para conocer las razones de la presencia del exministro Maldonado en tribunales.
La oficina explicó que el caso en el que está implicado es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual lo señala de la posible comisión de los delitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
Para obtener mayor información de este expediente ya se hicieron las consultas al Ministerio Público y se está a la espera de que puedan ampliar detalles del proceso por el cual compareció el funcionario.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7