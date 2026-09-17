 Diputados piden sesión para abordar ley sobre combustibles
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Diputados piden convocar a sesión permanente para discutir medida sobre combustibles

Los legisladores de la UNE esperan que pueda ser discutida y aprobada una iniciativa que busca la reducción temporal de los impuestos aplicados a los carburantes.

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Diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron este jueves, 17 de septiembre, a la junta directiva del Congreso de la República que se convoque a una sesión permanente para darle seguimiento al tema de las medidas para mitigar el impacto del alza de los combustibles.

Los parlamentarios buscan que durante la plenaria se pueda discutir y aprobar la iniciativa 6741, denominada Ley de Alivio al Costo de los Combustibles, que busca la reducción temporal de los impuestos aplicados a los combustibles.

En conferencia de prensa, el parlamentario Inés Castillo señaló que la sociedad guatemalteca está exigiendo que haya respuestas ante la crisis generada por el incremento de los costos de los carburantes.

Según explicó, el bloque verde presentó el 23 de marzo de 2026 la propuesta de ley, que se enfoca en la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos a la distribución del petróleo y sus derivados.

Castillo indicó que hasta la fecha no se ha dado lectura, por lo cual le solicitan al Congreso que en esa sesión permanente que piden se pueda discutir de urgencia nacional la iniciativa que describió como "un alivio a la sociedad, además de un clamor popular".

"Queremos dejar claro al pueblo de Guatemala sobre nuestra propuesta que, desde marzo, la UNE planteó en el Congreso la exoneración de los impuestos y hoy por hoy esa propuesta tiene vigencia y el pueblo nos exige que emitamos ese decreto, por lo cual nosotros nos pronunciamos nuevamente y exigimos a junta directiva que convoque para resolver esta demanda popular", puntualizó el legislador.

Retirarán interpelaciones

Los diputados del bloque UNE también anunciaron que estarían solicitando el retiro de las interpelaciones que habían solicitado para diferentes ministros del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

De acuerdo con Castillo, la decisión se tomó "para permitir que el Congreso convoque a una sesión permanente y discuta medidas ante la crisis por los precios de los energéticos".

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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