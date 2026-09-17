 Nuevo acuerdo busca facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero
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Nuevo acuerdo busca facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero

El IGM y el TSE firmaron un convenio para facilitar el registro de guatemaltecos en el extranjero, mejorando el acceso al voto desde fuera del país.

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Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Instituto Guatemalteco de Migración firmaron un convenio para facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero., Gobierno de Guatemala
Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Instituto Guatemalteco de Migración firmaron un convenio para facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmaron recientemente un Convenio de Cooperación Interinstitucional para facilitar el proceso de empadronamiento de los guatemaltecos que viven en el extranjero. La iniciativa surgió en el marco del proceso de Elecciones Generales 2027.

Según la información proporcionada, este acuerdo permitirá que el TSE cuente con sistemas eficientes de validación de información migratoria y de identificación, apoyados por el IGM, para actualizar el padrón electoral de los ciudadanos que residen fuera de Guatemala.

El empadronamiento es el trámite necesario para que los guatemaltecos puedan ingresar al padrón electoral y así ejercer su derecho al voto, de acuerdo con las normas electorales actuales. Para los nacionales en el exterior, tener datos actualizados les permite participar de manera más sencilla en los procesos electorales desde su país de residencia.

Información migratoria será clave

El IGM, responsable de la documentación y la información migratoria, dispone de registros de pasaportes y datos de identificación utilizados por los guatemaltecos en trámites migratorios. Esta información podrá ser empleada por el TSE para validar a los votantes, siempre dentro del marco legal y los procedimientos establecidos entre ambas instituciones.

Entre los compromisos adquiridos está la creación de una conexión directa y segura entre los centros de datos del IGM y el TSE, lo que facilitará el intercambio de información necesaria para validar la identidad de los votantes. Además, se implementará una API que permitirá al IGM validar pasaportes y datos de identificación de los guatemaltecos que viven en el extranjero.

Más acerca del convenio

La firma del convenio se realizó en la sede del TSE, en la ciudad de Guatemala, con la participación de Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, presidenta y representante legal del TSE, y Alfredo Danilo Rivera, director general del IGM.

Durante el evento, el funcionario resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para facilitar el empadronamiento y la actualización del padrón electoral de los guatemaltecos en el exterior, promoviendo así su participación en los procesos electorales.

El referido acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y podrá prorrogarse si ambas instituciones están de acuerdo. Su implementación se desarrollará según los procedimientos técnicos y administrativos de cada entidad.

Las instituciones involucradas reafirmaron su compromiso con la cooperación interinstitucional y con el fortalecimiento de los servicios para los guatemaltecos residentes en el extranjero, cumpliendo con su función en las materias correspondientes.

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