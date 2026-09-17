 Asesinato de joven repartidora de volantes en impactante caso
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FOTOS. Joven recién contratada para repartir volantes fue brutalmente asesinada

Asesinan a joven de 21 años mientras repartía volantes afuera de un gimnasio.

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Thaissa de Oliveira Marques, de 21 años., Redes sociales.
Thaissa de Oliveira Marques, de 21 años. / FOTO: Redes sociales.
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Thaissa de Oliveira Marques, de 21 años, fue asesinada mientras realizaba un trabajo que apenas había comenzado en Londrina, Paraná, Brasil. La joven había sido contratada recientemente para repartir volantes como parte de la promoción de un gimnasio próximo a inaugurarse.

De Oliveira Marques, quien estudiaba el último año de la carrera de Nutrición, se encontraba realizando su labor cuando fue atacada por Gabriel de Andrade, también de 21 años. El joven había solicitado trabajo previamente en el mismo gimnasio, pero no fue contratado.

Según la investigación, Andrade se acercó a la joven con la intención de agredirla sexualmente. Thaissa habría intentado resistirse y fue atacada con un arma blanca. La agresión terminó con la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue localizado cerca del establecimiento.

La violencia del ataque quedó reflejada en el informe forense, que estableció que Thaissa sufrió múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

Sujeto confesó el crimen 

Después del crimen, el sospechoso intentó desviar la investigación. Andrade apareció con heridas en las manos y afirmó inicialmente que había sido víctima de un asalto. Sin embargo, trabajadores del gimnasio alertaron a la Policía tras observar manchas de sangre en las cercanías del lugar.

Los agentes iniciaron las diligencias y localizaron a Thaissa sin vida. Durante el interrogatorio, Andrade terminó confesando su participación en el asesinato, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. El sospechoso permanece detenido mientras continúa el proceso de investigación por el crimen.

La víctima era estudiante del Centro Universitário Filadélfia (UniFil), donde cursaba el último año de Nutrición. La institución lamentó su muerte y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

El asesinato generó conmoción en Brasil y posteriormente comenzó a ser difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación de distintos países de Latinoamérica. 

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