Julián Álvarez, duda contra el tiempo para el derbi

Baja en los dos últimos partidos contra la Real Sociedad y Osasuna por una sobrecarga muscular sufrida el pasado sábado, Julián Álvarez insiste en su puesta a punto para el derbi del próximo domingo del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el Metropolitano, aún en duda para ese compromiso a tres días vista ya del duelo.
El pasado sábado, en la última prueba táctica de Diego Simeone, para la visita del pasado domingo en Anoeta, el atacante jugaba en el equipo titular, sintió una molestia muscular en el cuádriceps y debió retirarse al vestuario, a la espera de las pruebas y su evolución, finalmente fuera del choque por una sobrecarga que también lo dejó fuera ante Osasuna.
Dentro de su proceso de recuperación, no se ha entrenado con el grupo desde el pasado sábado cuando sufrió esas molestias. Por delante, realmente, sólo quedan dos sesiones con el equipo, una este viernes y otra el sábado, para comprobar su evolución y su recuperación para el partido del domingo, ya sea para jugar de inicio o como suplente.
"Si va a estar o no va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga... Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo yo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar", repasó este miércoles, antes del choque ante Osasuna, Mateu Alemany, director de Futbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, en declaraciones a Movistar, cuando fue preguntado por el atacante Julián Álvarez.
Julián Álvarez: Tres partidos aún sin gol
Julián Álvarez aún no ha marcado en este ejercicio. Tras la vorágine veraniega, por su traspaso inviable al Barcelona; la incorporación a la pretemporada del 10 de agosto por la final del Mundial 2026 y la indisposición que sufrió antes de la visita al Sevilla más la sobrecarga actual, el atacante argentino ha jugado tres de los siete encuentros de su equipo en este curso.
El primero fue el pasado 23 de agosto contra el Villarreal, cuando entró el campo en el minuto 66 entre la bronca de su afición; el segundo, el 5 de septiembre, cuando ingresó en el terreno en el 59 con un 2-0 en contra ante el Athletic Club; y el tercero y último hasta ahora, el miércoles de la semana pasada, con todo el choque ante el Liverpool.
Para el derbi no está todavía disponible Alexander Sorloth, el otro delantero natural de la plantilla, aunque con diferentes características, por una lesión muscular sufrida hace un mes y medio y por la que se ha perdido cada uno de los siete partidos disputados de competición oficial más el derbi de este domingo.
"(Tiene) muchas ganas de volver. Sabe que necesitamos las características que él tiene, que no las tenemos en ningún futbolista", explicó Simeone la pasada semana, antes de medirse a la Real Sociedad en Anoeta.
*Información EFE.