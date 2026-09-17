Capturan a falsos investigadores de la PNC por secuestro

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo en el departamento de Escuintla y lograron capturar a tres presuntos secuestradores que se hacía pasar por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, la víctima fue rescatada y se le brindó la asistencia necesaria.
De acuerdo con la información compartida por la institución, los tripulantes de un vehículo fueron interceptados cuando circulaban por el kilómetro 53.5 de la antigua ruta Palín-Escuintla. Se trataba de una camioneta de modelo reciente en la que era trasladado un hombre de 50 años.
Según el reporte policial, los individuos habrían utilizado una supuesta orden de aprehensión falsa para poder llevarse a la víctima.
Al momento de la intervención, los sospechosos manifestaron ser investigadores de la PNC y portaban chapas y un chaleco con características similares a los utilizados por personal de investigación de la institución. Sin embargo, se determinó que ninguno de ellos ha pertenecido a la entidad ni forma parte actualmente de las filas policiales.
En el vehículo fueron localizados gorros pasamontañas, gorras, un chaleco con insignias similares a las utilizadas por investigadores de la PNC, grilletes y documentos presuntamente falsificados.
Víctima pidió ayuda
Las autoridades confirmaron que el hombre que era trasladado de forma irregular en el vehículo solicitó auxilio y manifestó que lo llevaban secuestrado. Los agentes procedieron a liberarlo de forma inmediata y le brindaron asistencia.
La víctima, quien de forma preliminar se indicó que no presentaba daños, quedó bajo resguardo policial para el seguimiento de su caso.
Falsos investigadores detenidos
Como parte de las acciones tras detectarse el posible caso de secuestro, la PNC capturó a los tres individuos implicados en los hechos y los trasladó ante el juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal.
Se trata de dos hombres guatemaltecos, uno de 50 años y otro de 43 años. Este último es conocido como "El Lic" y registra antecedentes por robo y allanamiento, además de que se le vincula con la realización de falsos allanamientos. El tercer detenido es un individuo de 50 años, de nacionalidad colombiana, conocido con el alias "Comandante".