Asalto a tienda de abarrotes en Retalhuleu: sujeto armado

Un asalto a mano armada quedó registrado por una cámara de seguridad de una tienda de abarrotes ubicada en el cantón Xula, zona 5 de Retalhuleu. Las imágenes muestran cómo un hombre ingresó al negocio y, en cuestión de segundos, amenazó a la encargada para apoderarse del dinero.
El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 16 de septiembre. Según se observa en la grabación, el sujeto ingresó al establecimiento y se hizo pasar por cliente. Después de solicitar atención a la dependiente, sacó un arma de fuego y pasó violentamente detrás del mostrador.
Una vez dentro del área de atención, el individuo sometió a la mujer y la obligó a permanecer en el suelo. Mientras la amenazaba, comenzó a registrar el lugar donde presuntamente se encontraban las ganancias de la tienda y le exigió que le entregara el efectivo.
En otro momento del video, la encargada se pone de pie para indicarle dónde estaba el dinero. Sin embargo, el asaltante volvió a ordenarle que se agachara y tomó una caja, aparentemente utilizada para guardar el efectivo.
Tras apoderarse de lo que buscaba, el sujeto salió del negocio y huyó del lugar. La grabación muestra que el asalto duró al menos un minuto y medio, tiempo durante el cual la dependiente permaneció bajo amenaza.
Buscan identificar al asaltante
El video fue difundido en redes sociales con el objetivo de contribuir a la identificación del responsable y alertar a otros comercios del sector sobre la forma en que ocurrió el robo.
Hasta el momento, no se ha reportado ninguna captura relacionada con este caso. Las imágenes podrían ser utilizadas como evidencia para dar seguimiento a la investigación y establecer la identidad del asaltante.