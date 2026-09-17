 Trump amenaza con aranceles si Canadá se asocia con la UE
Internacionales

Trump amenaza con aranceles si Canadá se asocia con la UE

En rueda de prensa, Trump calificó la eventual integración de Canadá a la UE como un “acto hostil” y amenazó con imponer “serios aranceles” para frenar a Europa.

Compartir:
Trump durante aniversario del 11-S, EFE
Trump durante aniversario del 11-S / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE).

Trump dijo en una rueda de prensa en Carolina del Norte que la eventual integración de Canadá a la UE sería un "acto hostil" y aseguró que impondría "serios aranceles" para frenar a Europa.

"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Trump, quien cuestionó así la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

Foto embed
Donald Trump, presidente - EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el miércoles ante el Parlamento Europeo "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, una fórmula que permitiría estrechar la cooperación entre ambas zonas en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La propuesta se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no busca que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino en impulsar una "alianza única" con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

El estatus de "miembro asociado" no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría negociar sus condiciones y contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con EE. UU.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses, una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.

*Con información de EFE

En Portada

Capturan a presuntos secuestradores que fingían ser investigadores de la PNCt
Nacionales

Capturan a presuntos secuestradores que fingían ser investigadores de la PNC

07:45 AM, Sep 17
Accidente en ruta Interamericana deja un motorista fallecido y provoca cierre vialt
Nacionales

Accidente en ruta Interamericana deja un motorista fallecido y provoca cierre vial

06:31 AM, Sep 17
Vinícius y Mourinho: menos conflictos y peor rendimientot
Deportes

Vinícius y Mourinho: menos conflictos y peor rendimiento

08:04 AM, Sep 17
Trump amenaza con aranceles si Canadá se asocia con la UEt
Internacionales

Trump amenaza con aranceles si Canadá se asocia con la UE

07:23 AM, Sep 17
Cazzu envía mensaje a guatemaltecos tras reprogramar su show por saludt
Farándula

Cazzu envía mensaje a guatemaltecos tras reprogramar su show por salud

07:51 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalSeguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar