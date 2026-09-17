Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en zona 5

Las labores de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido desde el pasado domingo concluyeron con la localización de su cuerpo sin vida en un río de aguas residuales, ubicado en la colonia San José La Chácara, zona 5 de la ciudad capital.
Elementos de Bomberos Voluntarios, entre ellos personal operativo y rescatistas acuáticos especializados "Hombres Rana", fueron movilizados al sector para realizar las labores de búsqueda, luego de que se conociera que el hombre habría caído accidentalmente al cauce.
Los socorristas descendieron por un barranco hasta llegar al río, donde efectuaron un recorrido de búsqueda superficial a pie. Posteriormente, los buceadores realizaron una serie de inmersiones para rastrear el área.
Tras varios esfuerzos, los rescatistas localizaron el cuerpo del hombre bajo el agua y procedieron con las maniobras de extracción y recuperación hasta llevarlo a la superficie.
El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes, quienes quedaron a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias del hecho y realizar la identificación oficial.