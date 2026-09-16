Comisión da dictamen favorable a otra iniciativa sobre combustibles

La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, del Congreso de la República, emitió dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa 6809, que establece medidas temporales para reducir el impacto del precio de los combustibles.
El dictamen plantea la suspensión temporal del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 100% del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), con lo cual, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante la reunión, el galón del diésel podría situarse en Q35, la gasolina regular en Q34.50 y la gasolina superior en Q36.
El diputado Gerson Barragán, Tercer Secretario de la Junta Directiva e integrante de la Comisión, explicó que la propuesta establece un apoyo económico de Q12 por cada galón de diésel y Q10 por cada galón de gasolina regular y superior adquirido por los consumidores. El dictamen establece que los fondos serán parte de un aporte extraordinario con recursos provenientes de saldos no comprometidos.
El presidente de la Comisión, Jeovanni Domínguez, explicó que los integrantes de la Sala de Trabajo analizaron la propuesta e incorporaron planteamientos del sector transporte. Como resultado, se estableció que las medidas tendrían una vigencia del 15 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, con el propósito de contribuir a mitigar el efecto del incremento de los combustibles y su incidencia en el costo de la canasta básica.
Los diputados Rudy Pereira y Víctor Bonilla también plantearon consideraciones durante el análisis para que se tomaran en cuenta las sugerencias del sector transporte y los requerimientos de la población y señalaron la importancia de considerar las diferencias en los costos de traslado del combustible hacia los departamentos, con el objetivo de evitar variaciones que terminen trasladándose al consumidor.
El dictamen será entregado a la Dirección Legislativa para continuar su trámite en las siguientes etapas del proceso legislativo.
Con información del Congreso de la República