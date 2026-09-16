Hombre escala la Torre del Reformador

La tarde de este miércoles 16 de septiembre, un hombre escaló la Torre del Reformador en la 7ma. avenida y 2da calle de la zona 9 de la capital, causando alarma y una fuerte movilización de las autoridades y cuerpos de socorro.
De acuerdo con el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, un hombre en aparente estado de ebriedad decidió escalar parte de la estructura de la torre.
Ante la emergencia se coordinó con Bomberos y angetes de la Policía Nacional Civil (PNC) para el respectivo rescate; sin embargo, el mismo optó por descender de la estructura por cuenta propia.
El individuo no fue identificado por las autoridades, además se desconoce si el hombre fue trasladado a un centro asistencial o a tribunales.
Debido a las maniobras de las autoridades y presencia de bomberos y policías en el lugar, el tránsito vehicular resultó afectado.