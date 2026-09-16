 Hombre escala la Torre del Reformador
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Hombre escala la Torre del Reformador

Cuerpos de socorro se movilizaron debido a un hombre que escaló la Torre del Reformador en la zona 9.

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Bomberos acudieron a la emergencia., Foto Amílcar Montejo
Bomberos acudieron a la emergencia. / FOTO: Foto Amílcar Montejo
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La tarde de este miércoles 16 de septiembre, un hombre escaló la Torre del Reformador en la 7ma. avenida y 2da calle de la zona 9 de la capital, causando alarma y una fuerte movilización de las autoridades y cuerpos de socorro.

De acuerdo con el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, un hombre en aparente estado de ebriedad decidió escalar parte de la estructura de la torre.

Ante la emergencia se coordinó con Bomberos y angetes de la Policía Nacional Civil (PNC) para el respectivo rescate; sin embargo, el mismo optó por descender de la estructura por cuenta propia. 

El individuo no fue identificado por las autoridades, además se desconoce si el hombre fue trasladado a un centro asistencial o a tribunales. 

Debido a las maniobras de las autoridades y presencia de bomberos y policías en el lugar, el tránsito vehicular resultó afectado. 

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La emergencia se registró en San Andrés Semetabaj, donde continúa las labores para sofocar las llamas.

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