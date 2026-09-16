Sololá: Fallecen dos en incendio forestal devastador

Dos personas perdieron la vida este miércoles, 16 de septiembre, luego de quedar atrapadas entre las llamas mientras intentaban sofocar un incendio forestal registrado en el caserío Choquec, municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, los socorristas fueron requeridos al lugar para atender la emergencia tras recibir el reporte de que varias personas habían resultado afectadas por las llamas.
Tras varios minutos de búsqueda, los cuerpos de socorro localizaron a dos personas que fallecieron calcinadas en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como: Juan Solís Méndez, de 48 años; y Osvaldo Salvador Morales, de 31 años.
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Según información de comunitarios, ambas personas pretendían sofocar un incendio forestal, sin embargo, debido a los fuertes vientos y el cambio repentino en la dirección del viento habría provocado que las llamas se extendieran y los dejara atrapados, sin la posibilidad de escapar.
Vecinos del sector indicaron que la falta de lluvias ha provocado condiciones de sequía en la comunidad, lo que habría favorecido la rápida propagación del incendio forestal.
Los socorristas explicaron que luego del rescate de las personas fallecidas, continúan laborando para sofocar el incendio forestal.
Recomendaciones ante incendios forestales
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha reiterado una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos con respecto a cómo prevenir incendios forestales y actuar ante las emergencias si las mismas ya están activas:
Para evitar:
Hacer una barrera con piedras para evitar que ruede una brasa o salte una chispa.
Al realizar fogatas, tomar las precauciones necesarias.
No hacer quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente.
Durante un incendio:
Si está iniciando
- Aplicar la técnica de ataque directo, que consiste en alejarse totalmente del fuego y construir una línea de defensa en un lugar apropiado, aprovechando las condiciones favorables que presentan el terreno y los combustibles.
- La referida técnica se el incendio está iniciando en focos pequeños, va lento o las llamas no son altas. También si hay poco humo.
Incendio declarado
- Mantener la vigilancia si se está cerca del área donde sucede el incendio forestal.
- No ingresar al área donde sucede el incendio, ya que se mantienen troncos encendidos que pueden caer y rodar sin previo aviso.
- Permitir que el personal calificado sea el que combata las llamas para reducir riesgos para personas particulares.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7