 Mbappé aclara su gesto con la camiseta de apoyo a Ceuta
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Mbappé aclara su gesto con la camiseta de apoyo a Ceuta

Mbappé, Vinícius y Konaté vistieron a medias la camiseta de apoyo a Ceuta antes del duelo ante el Elche, un gesto que generó dudas y que el francés decidió explicar.

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Mbappé, Vinícius y Konaté vistieron a medias la camiseta de apoyo a Ceuta antes del duelo ante el Elche - EFE
Mbappé, Vinícius y Konaté vistieron a medias la camiseta de apoyo a Ceuta antes del duelo ante el Elche / FOTO: Agencia EFE
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Kylian Mbappé explicó su decisión de vestir a medias la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido entre el Real Madrid y el Elche. El delantero francés apareció con la prenda hasta la altura del pecho, por lo que el mensaje "Todos somos caballas" no quedó visible por completo, una postura que también adoptaron Vinícius Júnior y Konaté.

Tras la repercusión de su gesto, Mbappé quiso aclarar públicamente sus motivos y aseguró que su decisión no representaba un rechazo hacia los habitantes de Ceuta. "Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", manifestó el atacante en declaraciones al diario AS.

Mbappé explica por qué no mostró toda la camiseta

El francés explicó que, al mismo tiempo, quiso aprovechar el momento para recordar a los inmigrantes que han perdido la vida o atraviesan situaciones difíciles. "Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", señaló. Mbappé también reconoció que la utilización de la camiseta fue una decisión del club: "Fue una decisión del club el vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla".

Mbappé admitió que no fue sencillo encontrar una manera de expresar ambas ideas y reiteró su respaldo a Ceuta. "No fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos", afirmó. Finalmente, el delantero resumió su postura con un mensaje de paz: "Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido".

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Mbappé se lamenta en una acción del Elche vs. Real Madrid - Agencia EFE

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