 Trump saca a Venezuela de lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico
Internacionales

Trump saca a Venezuela de lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico

En la lista siguen figurando Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Compartir:
Donald Trump, presidente, EFE
Donald Trump, presidente / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, están incumpliendo con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, en lo que supone una muestra más del acercamiento con la Administración de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump decidió retirar a la nación caribeña de una lista en la que siguen figurando Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según indica la 'Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027', publicada este miércoles por el Departamento de Estado.

En este listado se incluyen Estados que, durante los últimos 12 meses, han "incumplido de manera demostrable" con sus "obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico", así como con las medidas que exige en este terreno la legislación estadounidense.

A su vez, el presidente afirma en el documento que la prestación de asistencia de Washington a Bolivia, Birmania y Colombia "es actualmente vital para los intereses nacionales de los EE. UU.".

Aunque Trump mantiene a Venezuela en la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas", asegura que "los drásticos cambios políticos en Suramérica durante el último año han creado oportunidades históricas para la cooperación de EE. UU. con los gobiernos de la región".

"En Venezuela, gracias a que mi Administración logró la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", escribe Trump.

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

"Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas. Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia EE. UU.", añade Trump.

La lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas" de este año se mantiene sin cambios, y en ella figuran, además de Venezuela, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

*Con información de EFE

En Portada

Precio del diésel supera los Q50 en algunas localidadest
Nacionales

Precio del diésel supera los Q50 en algunas localidades

11:39 AM, Sep 16
Ministro detalla qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacast
Nacionales

Ministro detalla qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacas

09:12 AM, Sep 16
Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacionalt
Deportes

Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacional

12:21 PM, Sep 16
¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?t
Nacionales

¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?

12:41 PM, Sep 16
PNC detalla resultados de exitoso operativo de seguridad durante fiestas patriast
Nacionales

PNC detalla resultados de "exitoso" operativo de seguridad durante fiestas patrias

10:56 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalSeguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar