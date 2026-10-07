Cordillera de Fuego: Guatemala en los Oscar 2027

Guatemala vuelve a poner sus ojos en Hollywood, esta vez, la película "Cordillera de Fuego", dirigida por el reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, fue seleccionada oficialmente para representar al país en la 99.ª edición de los Premios Óscar. La Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó la elección de la cinta, que buscará avanzar en la competencia por una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional.
La selección representa un nuevo paso para el cine guatemalteco, que en los últimos años ha logrado mayor presencia y reconocimiento fuera de las fronteras nacionales. La participación de "Cordillera de Fuego" también vuelve a destacar el talento de los cineastas, actores, productores y técnicos que trabajan para llevar historias de Guatemala a escenarios internacionales.
La Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas extendió una felicitación a Jayro Bustamante, así como al elenco y a todo el equipo técnico y de producción que participó en la realización de la película. El reconocimiento destaca especialmente la pasión y entrega detrás de esta producción, que contribuye a fortalecer la cinematografía nacional y a mostrar el talento guatemalteco ante una audiencia global.
Ser seleccionada como la película que representa a Guatemala constituye uno de los primeros pasos dentro del proceso de los Premios Óscar.
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Ahora, "Cordillera de Fuego" emprenderá el camino internacional con la expectativa de conseguir un lugar entre las producciones que continúen avanzando en la categoría de Mejor Película Internacional. Para Jayro Bustamante, esta nueva participación representa otro capítulo dentro de una trayectoria que ha llevado al cine de Guatemala a importantes festivales y escenarios cinematográficos alrededor del mundo.
La noticia también genera expectativas entre los seguidores del cine nacional, quienes ahora estarán atentos al recorrido de la película rumbo a la ceremonia de los Óscar 2027.
Con "Cordillera de Fuego", Guatemala vuelve a apostar por sus historias, por sus artistas y por una industria cinematográfica que busca seguir creciendo.