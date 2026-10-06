 Matt Reeves se retira: pausado rodaje de The Batman 2
Farándula

Matt Reeves se retira por motivos personales: Rodaje de The Batman 2 es pausado

La producción de The Batman 2 enfrenta una nueva pausa que preocupa a los fanáticos, luego de que Matt Reeves se alejara del proyecto.

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The Batman / FOTO: The Batman
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La producción de la película The Batman Part II vuelve a estar en el centro de la polémica.  La esperada película de Robert Pattinson como Batman ha detenido temporalmente su rodaje debido a que su director, Matt Reeves, tuvo que apartarse del proyecto para atender un asunto familiar.

La noticia fue confirmada por Warner Bros. y DC Studios, que señalaron que la pausa se debe a motivos personales y expresaron su respaldo al cineasta.  Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la situación familiar que enfrenta Reeves, por lo que cualquier especulación al respecto carece de confirmación oficial.

El nuevo contratiempo genera preocupación entre los seguidores de Batman, especialmente porque la película ya ha atravesado numerosos retrasos antes de comenzar su rodaje en Londres. Inicialmente, The Batman Part II tenía previsto estrenarse en 2025. Posteriormente, su lanzamiento fue trasladado a 2026, después a octubre de 2027 y finalmente a 18 de febrero de 2028, fecha que permanece vigente por ahora.

Sin embargo, todavía no está claro si esta nueva pausa provocará otro cambio en el calendario. Fuentes citadas por medios especializados señalan que es demasiado pronto para determinar si el retraso tendrá consecuencias sobre el estreno.

Más de la segunda parte de The Batman

A pesar de los inconvenientes, uno de los elementos que permanece firme es el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne y Batman. También regresarán Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como El Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon.

La secuela además incorporará importantes nombres al reparto, entre ellos Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry y Charles Dance. C

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La primera película, estrenada en 2022, logró superar los 770 millones de dólares en taquilla mundial y presentó una versión más oscura y detectivesca del Caballero de la Noche. Ahora, los fanáticos deberán esperar para conocer cuándo se reanudará el rodaje de The Batman 2 y si la pausa de Matt Reeves terminará provocando un nuevo retraso en una película que ya acumula varios cambios de calendario

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