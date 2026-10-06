 Eugenia traicionó a Meghan Markle: el regalo polémico
Farándula

¿Eugenia traicionó a Meghan Markle? El polémico regalo que apareció a la venta

Un ejemplar de The Bench, libro infantil escrito por Meghan Markle, apareció a la venta con una supuesta dedicatoria personal para Eugenia de York y su esposo.

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Meghan Markle, Meghan Markle
Meghan Markle / FOTO: Meghan Markle
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La relación entre Meghan Markle y Eugenia de York volvió a quedar en el centro de la polémica. Lo anterior, después de que un ejemplar del libro infantil The Bench, escrito por la duquesa de Sussex, apareciera a la venta en eBay por una cifra cercana a los 23 mil 500 euros, unos 26 mil dólares.

Lo que convirtió la publicación en noticia no fue únicamente el elevado precio del libro, sino la supuesta dedicatoria personal de Meghan Markle para Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank.  El ejemplar fue presentado por el vendedor como una copia especial y contenía un mensaje manuscrito fechado en 2021.

La dedicatoria estaba dirigida a "Eug y Jack" y hacía referencia al vínculo entre padres e hijos, además de mencionar Frogmore Cottage, residencia en la que posteriormente vivieron Eugenia y Jack y donde nació su primer hijo, August. El libro The Bench fue publicado en 2021 y nació de un poema que Meghan escribió para el príncipe Harry con motivo del Día del Padre.

La referencia a Frogmore adquiere especial relevancia porque la princesa Eugenia y su esposo ocuparon posteriormente la propiedad, convirtiendo el regalo en un objeto con un significado personal dentro de la relación entre ambas parejas. Cabe destacar que, la aparición del libro generó rápidamente especulaciones en redes sociales.

Otro escándalo de Meghan Markle

Una de las principales preguntas fue si Eugenia de York había decidido vender el regalo de Meghan Markle, algo que podría interpretarse como una señal de distanciamiento entre las dos mujeres. Sin embargo, no existe evidencia que confirme que la princesa haya puesto personalmente el libro a la venta. La publicación desapareció de eBay poco después de aparecer y tampoco se ha confirmado públicamente cómo llegó el ejemplar hasta el vendedor.

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El periodista Rob Shuter aseguró que Eugenia habría contactado directamente a Meghan después de enterarse de la situación y que supuestamente estaba "horrorizada" por lo ocurrido.  Según esta versión, la princesa habría dejado claro que no vendería conscientemente un recuerdo tan personal.

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