 Desaparece Duggan, ex participante de Survivor y su hijo
Farándula

Reportan la desaparición de Duggan, ex participante de Survivor, y su hijo; esto se sabe

Jaime Dugan, exparticipante de Survivor fue reportada como desaparecida junto a su hijo adolescente, Harper Huffman.

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Survivor / FOTO: Survivor
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La exparticipante de Survivor, Jaime Dugan, se encuentra en el centro de una investigación luego de que fuera reportada como desaparecida junto a su hijo de 16 años, Harper Huffman.  El adolescente tampoco ha sido localizado desde finales de agosto, situación que ha generado preocupación y movilizado a las autoridades en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, Jaime Dugan y su hijo fueron vistos por última vez el 30 de agosto de 2026, cuando Harper acudió a la vivienda de su madre como parte de una visita establecida tras el divorcio de sus padres.  Sin embargo, el adolescente no regresó con su padre, Erik Huffman, quien actualmente tiene la custodia principal.

El caso tomó un giro judicial después de que un juez determinara que Harper se encuentra en condición de "desaparecido y en peligro".  Asimismo, Dugan fue declarada en desacato por incumplir las disposiciones relacionadas con la custodia y se emitió una orden para su arresto.

La situación está relacionada con una complicada disputa familiar que se intensificó después del divorcio de Dugan y Huffman.  Ambos se conocieron durante su participación en Survivor: China, temporada emitida en 2007, y posteriormente iniciaron una relación.

Más de la participante de Survivor

La pareja contrajo matrimonio en 2009 y tuvo a Harper. Sin embargo, años después se separaron y protagonizaron un proceso legal por la custodia del adolescente. Según los reportes, Dugan debía entregar a su hijo después de la visita del 30 de agosto, pero esto no ocurrió.

Posteriormente, participó de manera remota en una audiencia judicial celebrada en septiembre, aunque no habría revelado su ubicación ni la de Harper.

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Mientras las autoridades intentan establecer el paradero de ambos, Dugan ha rechazado la versión de que se encuentre huyendo.  La exparticipante aseguró que el FBI no se ha puesto en contacto con ella y afirmó que su hijo habría sido sometido a revisiones de bienestar por parte de agentes policiales.

El FBI, por su parte, ha señalado que conoce la información pública relacionada con el caso, aunque no confirma ni niega la existencia de una investigación.

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