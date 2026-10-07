 Alcalde francés se Interpone por Estudiantes en Protestas
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VIDEO. Alcalde francés protege con su cuerpo a estudiantes durante protestas

El alcalde del suburbio Saint-Denis en París utilizó su propio cuerpo para defender a los estudiantes de la Policía, quienes protestan por las condiciones estudiantiles.

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Alcalde francés protege con su cuerpo a estudiantes durante protestas, Captura de video
Alcalde francés protege con su cuerpo a estudiantes durante protestas / FOTO: Captura de video
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El alcalde del suburbio Saint-Denis en París, Bally Bagayoko, defendió a los estudiantes que participaban en una nueva jornada de manifestaciones en París. Elementos de las fuerzas de seguridad utilizaban la fuerza física para hacer retroceder a los jóvenes. 

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, anunció este miércoles que el Gobierno ha suspendido el uso de granadas ensordecedoras en las manifestaciones estudiantiles. Al mismo tiempo que se investiga el uso de la fuerza en el caso de un alumno de 15 años que perdió una mano en las protestas en Lens, al norte del país.

https://www.instagram.com/reels/DeM7QQsnR7I/ 

Núñez hizo estas declaraciones un día después de que el presidente, Emmanuel Macron, reuniera un gabinete de crisis para analizar la situación.

En declaraciones a la radio RTL, Nuñez dijo que el jefe del Estado, pidió "mantener el orden pero hacerlo con proporcionalidad", y ante las críticas que está recibiendo la actuación de la policía en las protestas de los estudiantes de secundaria, reiteró que son las instrucciones que ha dado desde el inicio de la crisis.

Aseguró que cuando las protestas son pacíficas no hay problemas, señaló que hay 18 investigaciones abiertas por las intervenciones policiales y anunció que suspende el uso de granadas ensordecedoras en las manifestaciones estudiantiles, después de que los primeros elementos indicaran que una de ellas arrancó la mano a un alumno.

La suspensión de las clases ordenada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, redujo este miércoles el número de institutos bloqueados en Francia en un nuevo día de protesta por las condiciones educativas, el primero tras las grandes manifestaciones de la víspera.

La polémica sobre uso de granadas ensordecedoras por parte de la Policía en las manifestaciones en Francia se inició cuando el pasado 5 de octubre un adolescente sufrió la amputación de una mano durante una protestas en Lille.

Defiende ira de los estudiantes 

Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este miércoles que la angustia y el malestar de los jóvenes "no surge de la nada" y se comprometió a presentar las primeras decisiones del gobierno en respuesta a las demandas de los estudiantes de secundaria "a finales de octubre".

En una comparecencia desde la sede del Gobierno, en la víspera de una nueva convocatoria de manifestaciones del sector educativo, Lecornu afirmó que "la ira de los jóvenes no surge de la nada" y que "nadie puede permanecer indiferente ante sus inquietudes", expresadas con bloqueos de centros escolares y manifestaciones en los últimos días para pedir mas recursos educativos.

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