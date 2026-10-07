 P.F. Chang's abre nueva sede en Pradera Concepción
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P.F. Chang's amplía su presencia en Guatemala con nueva sede en Pradera Concepción

La cadena de restaurantes invirtió aproximadamente US$2 millones en su segunda ubicación en el país, que además genera 50 empleos directos.

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P.F. Chang’s, Emisoras Unidas
P.F. Chang’s / FOTO: Emisoras Unidas
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P.F. Chang’s continúa su crecimiento en Guatemala y abrió las puertas de su segunda ubicación en el país, esta vez en Pradera Concepción, sobre Carretera a El Salvador.  La nueva sede representa una inversión aproximada de US$2 millones, cuenta con 600 metros cuadrados y genera 50 empleos directos. 

Con el objetivo de fortalecer y desarrollar la presencia de la marca en el mercado guatemalteca anunció la a pertura PF Changs Pradera Concepción. La propuesta de la nueva ubicación mantiene el concepto de cocina asiática contemporánea que caracteriza a la marca.

Su menú combina recetas y técnicas inspiradas en distintas cocinas de Asia con una interpretación contemporánea, buscando equilibrar algunos de los platillos más reconocidos por sus consumidores con nuevas propuestas.  El nuevo restaurante también destaca por su diseño. La sede cuenta con dos plantas y espacios pensados para diferentes ocasiones, desde comidas casuales entre amigos hasta encuentros familiares y celebraciones especiales.

Además, incorpora nuevos elementos de identidad de P.F. Chang’s y detalles desarrollados específicamente para este concepto.  Miguel Ramírez, COO de AR Holdings, señaló que los años de operación en Guatemala han permitido a la empresa conocer mejor a sus consumidores y detectar oportunidades para continuar creciendo.

Más de P.F. Chang’s

La nueva ubicación busca acercar la experiencia de P.F. Chang’s a más familias, especialmente a quienes viven o se movilizan por el sector de Carretera a El Salvador.  El nuevo restaurante atenderá de domingo a jueves, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que los viernes y sábados permanecerá abierto de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los clientes podrán consultar información sobre reservaciones, servicio a domicilio, menú y novedades a través de los canales oficiales de P.F. Chang’s Guatemala. 

Con esta apertura, P.F. Chang’s suma una nueva ubicación a su operación en Guatemala y fortalece la presencia regional de AR Holdings, empresa que actualmente administra 35 restaurantes de siete marcas en Centroamérica.

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