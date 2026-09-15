 Capturan en Venezuela al último prófugo de la lista de los diez más buscados del FBI
Internacionales

Capturan en Venezuela al último prófugo de la lista de los diez más buscados del FBI

El detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que fue incorporado en marzo a la lista de los diez más buscados.

Compartir:
Un hondureño entre los más buscados del FBI comparece ante corte de EEUU-002,
Un hondureño entre los más buscados del FBI comparece ante corte de EEUU-002 / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció este martes 15 de septiembre sobre la captura en Venezuela del último de los diez fugitivos más buscados por la agencia, con lo que aseguró haber detenido a todos los integrantes de esa lista.

"Este fin de semana capturamos en Venezuela a un delincuente que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo", dijo Patel durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.

El director del FBI no reveló la identidad del detenido, pero afirmó que ya se encuentra de camino a Estados Unidos.

Fox News informó, citando una confirmación del FBI, que el detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que fue incorporado en marzo a la lista de los diez más buscados y al que la agencia considera su primer "fugitivo cibernético".

Foto embed
Aníbal Alexander Canelón Aguirre - Captura de pantalla

El FBI acusa a Canelón Aguirre de liderar una conspiración internacional en la que habría desplegado grupos en Estados Unidos para robar millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.

Según el FBI, Canelón Aguirre está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños intencionados a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y suministro de apoyo material a terroristas.

La agencia sostiene que el dinero obtenido mediante el llamado "ATM jackpotting", que utiliza programas maliciosos para forzar la retirada de efectivo de los cajeros, terminaba en una red de lavado vinculada al Tren de Aragua.

El anuncio de la captura, por parte de Patel, se produjo después de que el presidente del comité, el republicano Chuck Grassley, mencionara inicialmente nueve capturas y el director lo corrigiera para señalar que ya eran diez.

Europa suma 1,4 millones de personas sin hogar

El sinhogarismo está en aumento en todos los países de los que se dispone de datos comparables sobre el fenómeno.

Vía EFE

En Portada

Fotos: El fervor patrio ilumina las calles en los festejos de Independenciat
Nacionales

Fotos: El fervor patrio ilumina las calles en los festejos de Independencia

12:03 PM, Sep 15
Caminatas de Independencia festejan en Villa Nuevat
Nacionales

Caminatas de Independencia festejan en Villa Nueva

10:36 AM, Sep 15
Persecución policial permite captura de presuntos saqueadores en Palínt
Nacionales

Persecución policial permite captura de presuntos saqueadores en Palín

11:15 AM, Sep 15
Carlos Espí se viste de héroe y le da tres puntos al Real Madridt
Deportes

Carlos Espí se viste de héroe y le da tres puntos al Real Madrid

03:29 PM, Sep 15
Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentinat
Deportes

Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentina

02:30 PM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEE.UU.SeguridadEstados Unidosredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar