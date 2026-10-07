Natanael Cano apedrea camioneta y causa polémica en redes

Natanael Cano volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un polémico momento que sorprendió a sus seguidores. El cantante de corridos tumbados compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece lanzando piedras contra una de sus lujosas camionetas.
En las imágenes, el intérprete aparece primero hablando sobre algunos de los lujos que posee. Incluso menciona que está buscando a una mujer a quien regalarle una "cuadrada" y algunos relojes Rolex, antes de mostrar uno de sus vehículos.
Poco después, Natanael Cano enfocó una Mercedes-AMG G 63, una de las camionetas de lujo asociadas con el estilo de vida que suele presumir en redes sociales. Sobre el video escribió que ya no le gustaba debido a su color. Cabe destacar que fue entonces cuando tomó varias piedras y comenzó a lanzarlas contra el vehículo.
En la grabación se observa cómo golpea diferentes partes de la camioneta, incluyendo los cristales y la carrocería. El momento llamó rápidamente la atención de sus seguidores y comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.
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De acuerdo con lo mostrado por el propio cantante, el motivo estaría relacionado con el color de la camioneta. Sin embargo, la peculiar reacción generó numerosas preguntas entre los usuarios de redes sociales. Después de publicar las imágenes, Natanael Cano compartió otro video en el que aseguró, aparentemente en tono de broma, que lo que sus seguidores acababan de ver había sido creado mediante inteligencia artificial.
La situación provocó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios expresaron preocupación por el comportamiento del cantante y comenzaron a especular sobre su estado en ese momento.
No obstante, no existe confirmación de que Natanael Cano estuviera bajo los efectos del alcohol, drogas o atravesando algún problema de salud mental, por lo que esas versiones permanecen únicamente como especulaciones de redes sociales. El episodio vuelve a colocar al intérprete de "Amor tumbado" en el centro de la conversación digital y demuestra, una vez más, el enorme impacto que tienen sus publicaciones entre sus seguidores.