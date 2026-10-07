 Error en el show de drones tras despedida de Messi
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El insólito error en el show de drones en la despedida de Messi

El show de drones preparado para despedir a Lionel Messi de la Selección argentina dejó una imagen inesperada.

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Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi
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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina estuvo marcada por la emoción, los homenajes y una espectacular puesta en escena en el Estadio Monumental.  Sin embargo, un inesperado error durante el show de drones terminó robándose parte de la atención y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Después del triunfo de Argentina por 3-0 ante Benín, los drones iluminaron el cielo con distintas imágenes relacionadas con la trayectoria del capitán argentino.  Entre ellas aparecieron referencias a sus grandes conquistas con la Albiceleste, como la Copa del Mundo y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus tres estrellas.

Pero cuando apareció una silueta de Messi junto a una pelota, los aficionados detectaron un detalle que parecía imposible de pasar por alto: el futbolista estaba representado pateando con la pierna derecha. El problema es que Messi es mundialmente reconocido por su zurda, una característica que se convirtió en una de las principales marcas de su estilo de juego.

Aunque el argentino también ha marcado más de un centenar de goles con la pierna derecha, la mayor parte de su carrera y de sus momentos más memorables están ligados a su pierna izquierda. Cabe destacar que, las imágenes del homenaje comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Más de la despedida de Messi

Los usuarios no tardaron en comentar con ironía el llamativo detalle y cuestionaron que una representación preparada específicamente para celebrar la trayectoria de Messi terminara mostrando al jugador como diestro. El curioso error no fue el único momento que generó reacciones durante el espectáculo. Al comienzo del show, los drones formaron el logotipo de uno de los patrocinadores del evento.

Las cámaras enfocaron a Messi justo en ese instante y captaron una expresión que algunos espectadores interpretaron como sorpresa o incredulidad.

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Posteriormente, el espectáculo retomó su objetivo principal: homenajear al capitán de la selección de Argentina.  Los drones recrearon imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo, además del escudo de la AFA, una camiseta con el número 10 y otros símbolos relacionados con su histórica trayectoria.

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