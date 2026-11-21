El Real Madrid remontó y venció 2-1 al Celta de Vigo este 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en un partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports que certificó la capacidad de reacción de los blancos. El conjunto dirigido por José Mourinho se impuso tras un inicio complicado, superando el temprano tanto visitante y aprovechando la entrada de los cambios para dar la vuelta al marcador en la segunda mitad.
El Celta se adelantó en el minuto 6 gracias a Pablo Durán, quien empujó a la red un centro raso de Williot Swedberg desde la izquierda, aprovechando una rápida transición ofensiva de los gallegos. El Real Madrid dispuso de la oportunidad de igualar antes del descanso, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los locales tras un agarrón de Javi Rodríguez sobre Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero francés envió el lanzamiento muy por encima del larguero, perdonando el empate y dejando el 0-1 al descanso.
Real Madrid remontó y se llevó tres puntos de oro
En la segunda parte, los blancos aumentaron la presión y encontraron el empate en el minuto 66. Jude Bellingham definió con un potente disparo tras una combinación iniciada por Vinícius Júnior y culminada por un pase de Mbappé. La remontada se completó en el 85 con el tanto de la victoria de Carlos Espí, que llegó desde el banquillo y remató de cerca un centro de Vinícius Júnior, sellando el 2-1 definitivo ante el Celta.
Con esta victoria, el Real Madrid suma 33 puntos tras 13 jornadas y se coloca a la altura del FC Barcelona (líder con los mismos puntos, aunque con un partido menos), consolidando su posición en la zona alta de la clasificación. La remontada refuerza la racha positiva del equipo merengue en el campeonato y le permite mantenerse en la lucha por el título antes de la pausa internacional.