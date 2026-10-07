 Christa Pike: ¿Cómo sobrevivió a dos inyecciones letales?
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¡Sobrevivió a su propia ejecución! ¿Por qué Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales?

Tras ser considerada con muerte cerebral, la condenada despertó y comenzó a hablar en el hospital.

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Christa Pike, Christa Pike
Christa Pike / FOTO: Christa Pike
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Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal y despertó días después de que los médicos y abogados creyeran que había sufrido muerte cerebral. Cabe destacar que, el procedimiento se realizó el 30 de septiembre en la cámara de ejecución de Nashville.

Después de que una primera dosis de pentobarbital no provocara su muerte, las autoridades administraron una segunda dosis. Sin embargo, Pike continuó con vida y fue trasladada de emergencia a un hospital. Su abogado, Randy Spivey, relató que el lunes por la noche el equipo legal creía que Pike presentaba muerte cerebral e incluso se contemplaba retirar el soporte vital. Para sorpresa de todos, la mujer despertó al día siguiente y comenzó a hablar.

Al recuperar la conciencia, una de sus primeras preguntas fue: "¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?" El caso es considerado extraordinario, ya que Pike sería la única persona conocida que ha sobrevivido a una ejecución mediante inyección letal.  Aunque en Estados Unidos existe un historial de procedimientos de ejecución fallidos, los abogados consideran que lo ocurrido con ella no tiene precedentes.

Una de las principales hipótesis es que el pentobarbital no ingresó correctamente al torrente sanguíneo.  El anestesiólogo Joel Zivot, quien asesora al equipo de defensa, explicó que parte del medicamento pudo haberse acumulado en el tejido de los brazos en lugar de circular por las venas.

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Durante el procedimiento, los funcionarios utilizaron al menos siete agujas para intentar establecer vías intravenosas.  Los abogados de Pike afirmaron posteriormente que la mujer lloraba, gemía y tenía dificultades para respirar.

La defensa también había advertido que Pike padece trombocitosis, un trastorno relacionado con la coagulación sanguínea que podía dificultar la administración del medicamento.

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Tras el fallido procedimiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones previstas en el estado durante el resto del año.

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