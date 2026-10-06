¿Por qué disfrutamos el cine de terror? Explicación

Si eres de las personas que esperan octubre para disfrutar de películas de terror, probablemente alguna vez te has preguntado por qué resulta tan atractivo pasar miedo frente a una pantalla. Aunque el miedo es una respuesta relacionada con la supervivencia, la ciencia explica que también puede convertirse en una experiencia entretenida cuando sabemos que estamos a salvo.
De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el miedo es una emoción que prepara al organismo para responder ante una amenaza. Cuando una persona percibe un posible peligro, el cuerpo puede experimentar cambios como aumento de la frecuencia cardiaca, sudoración, tensión muscular y alteraciones en la respiración.
Sin embargo, cuando estas reacciones aparecen mientras vemos una película de terror, existe una diferencia fundamental: sabemos que el peligro no es real. Una escena con un monstruo, un asesino, una casa abandonada o un personaje que camina por un pasillo oscuro puede activar nuestras respuestas de miedo.
El espectador se identifica con lo que ocurre en pantalla y, por momentos, experimenta las emociones de los protagonistas. La clave está en que nuestro cerebro también reconoce que se trata de una ficción. Por eso podemos experimentar miedo sin estar enfrentando una amenaza verdadera.
Más sobre las películas de miedo
La UNAM explica que este fenómeno está relacionado con el aprendizaje observacional: podemos observar experiencias peligrosas sin vivirlas directamente y obtener información que posteriormente podría ayudarnos a responder ante situaciones reales. La respuesta también está relacionada con la amígdala cerebral, una estructura que participa en el procesamiento de las emociones y que tiene un papel especialmente importante en la respuesta al miedo.
Además, el contexto influye. Investigaciones divulgadas por la UNAM señalan que el miedo puede intensificarse durante la noche, incluso cuando las condiciones de iluminación son similares.
Estudios han observado mayores respuestas fisiológicas ante estímulos terroríficos durante la noche que durante el día. Así, ver una película de terror puede convertirse en una especie de juego emocional: sentimos adrenalina, anticipamos el peligro, nos sobresaltamos y después comprobamos que estamos seguros.