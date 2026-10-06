 5 Datos Perturbadores sobre el Origen Oscuro de Halloween
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¡No es para niños! 5 datos perturbadores de Halloween que revelan el oscuro origen de la fiesta

Halloween parece una celebración para niños llena de disfraces, dulces y calabazas, pero algunas de sus tradiciones tienen un pasado mucho más inquietante.

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Halloween / FOTO: Halloween
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Cada 31 de octubre, millones de personas celebran Halloween con disfraces, fiestas, calabazas iluminadas y el famoso "truco o trato".  Sin embargo, detrás de esta popular festividad existen siglos de creencias, leyendas y costumbres que poco tienen que ver con la imagen infantil que actualmente la caracteriza.

Aunque algunas historias forman parte del folclore y no pueden comprobarse como hechos históricos, existen registros sobre las tradiciones que ayudaron a construir el Halloween moderno.

  • 1. Se creía que los muertos regresaban

Una de las raíces más antiguas de Halloween está relacionada con Samhain, una festividad celta vinculada con el final de la cosecha.

Según las creencias de la época, durante este periodo la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgada, permitiendo que espíritus y seres sobrenaturales aparecieran entre los vivos.

  • 2. Los disfraces tenían un significado oscuro

Actualmente los niños se disfrazan de superhéroes, princesas o monstruos, pero antiguamente los disfraces podían utilizarse como una forma de confundirse con seres sobrenaturales o protegerse de ellos.  Algunas personas recurrían incluso a pieles de animales durante celebraciones relacionadas con Samhain.

  • 3. El "truco o trato" no nació con los dulces

Pedir caramelos de puerta en puerta también tiene antecedentes sorprendentes. Tradiciones medievales como el souling y el guising consistían en visitar viviendas para recibir comida, dinero u otros regalos a cambio de oraciones, canciones o actuaciones.

El actual "truco o trato" se consolidó mucho después, especialmente en Estados Unidos durante el siglo XX.

Más del origen de Halloween 

  • 4. Las primeras linternas no eran de calabaza

Antes de que la calabaza se convirtiera en el símbolo por excelencia de Halloween, en Irlanda se utilizaban nabos, papas y otros vegetales para crear linternas. La tradición está vinculada con la leyenda de Stingy Jack, un personaje condenado a vagar después de morir con una linterna improvisada.

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  • 5. ¿Por qué los murciélagos son símbolo de Halloween?

Las fogatas asociadas con antiguas celebraciones podían atraer insectos y, con ellos, a murciélagos que se alimentaban de estos animales.  Posteriormente, el folclore europeo también relacionó a estas criaturas con presagios y supersticiones vinculadas con la muerte.

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