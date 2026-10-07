 Fallece Hannah Terry, doctora de la familia real británica
Farándula

Muere trágicamente Hannah Terry, doctora de cabecera de la Familia Real británica

La muerte de Hannah Terry ha causado conmoción en Reino Unido. La investigación dio un giro después de que su esposo fuera detenido y acusado de asesinato.

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Hannah Terry, The Royal Family y Policía de Norfolk
Hannah Terry / FOTO: The Royal Family y Policía de Norfolk
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La muerte de la doctora Hannah Terry ha conmocionado a Reino Unido. La médica de 45 años, conocida profesionalmente con ese apellido aunque legalmente era Hannah Cain, fue encontrada sin vida en su vivienda de Dersingham, Norfolk, muy cerca de Sandringham, una de las residencias de la Familia Real británica.

Terry trabajaba como médica general en el Grimston Medical Centre y formaba parte de un grupo de profesionales que permanecían disponibles para atender a miembros de la realeza durante sus estancias en Sandringham. Medios británicos reportan que entre las personas a las que había atendido se encontraba la reina Camila.

El caso ha adquirido mayor notoriedad después de que su esposo, Mark Cain, también de 45 años, fuera formalmente acusado de su asesinato.

La Policía de Norfolk confirmó que Cain compareció este miércoles 7 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Norwich y posteriormente quedó bajo custodia. Está previsto que vuelva a comparecer el jueves 8 de octubre, esta vez ante el Tribunal de la Corona de King's Lynn.

Fue encontrada en una habitación

Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda ubicada en Fern Hill, Dersingham, poco después de las 2:20 de la madrugada del domingo 4 de octubre.

Durante la audiencia de este miércoles trascendieron nuevos detalles sobre lo sucedido. La fiscal Jackie Hanlon explicó que el servicio de ambulancias contactó a la policía aproximadamente a las 2:25 horas después de que Hannah fuera encontrada en una habitación del piso superior, inconsciente y sin respirar.

Los paramédicos acudieron al lugar, pero la médica fue declarada muerta.

Inicialmente, la Policía de Norfolk informó únicamente que un hombre de unos 40 años había sido detenido bajo sospecha de asesinato. Posteriormente confirmó su identidad como Mark Cain y anunció que había sido formalmente acusado por la muerte de Hannah.

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Doctora Hannah Terry - Policía de Norfolk

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente un posible móvil del crimen.

Revelan las lesiones que presentaba

Durante la comparecencia judicial también se conocieron algunos resultados del examen post mortem.

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De acuerdo con lo expuesto ante el tribunal, Hannah presentaba una lesión provocada por un fuerte golpe en el lado derecho de la cabeza. También fue encontrada otra lesión que, según la fiscalía, podría ser compatible con una compresión en el cuello.

La Policía de Norfolk había señalado previamente que la causa de muerte continuaba pendiente de más investigaciones, por lo que serán las diligencias forenses y judiciales las que determinen completamente las circunstancias del fallecimiento.

Mark Cain no fue requerido para declararse culpable o inocente durante esta primera comparecencia. El juez ordenó que permaneciera detenido mientras el proceso continúa.

Había niños dentro de la vivienda

Otro de los detalles que ha causado conmoción es que había niños dentro de la residencia cuando ocurrió el hecho.

La fiscalía confirmó ante el tribunal la presencia de menores en la propiedad. Medios británicos señalan que la familia estaba realizando una pijamada para los hijos de la pareja y algunos de sus amigos. Hannah era madre de tres niños.

Agentes especializados se encuentran brindando acompañamiento a la familia mientras avanza la investigación.

¿Quién era Hannah Terry?

Hannah Cain era conocida profesionalmente como doctora Hannah Terry. De acuerdo con información divulgada tras su muerte, llevaba más de 15 años ejerciendo como médica y ocho como médica general.

Trabajaba en el Grimston Medical Centre, situado cerca de King's Lynn, y anteriormente había ejercido en otros centros médicos de West Norfolk.

Además de su labor como médica general, dirigía un negocio relacionado con tratamientos estéticos llamado Norfolk Sky Aesthetics. En su presentación profesional se describía como una médica dedicada y cuidadosa que combinaba esa actividad con su trabajo habitual como GP.

Su cercanía con Sandringham también la llevó a formar parte del grupo de médicos disponibles para asistir a miembros de la Familia Real británica cuando permanecían en la propiedad.

El rey Carlos III y la reina Camila ya fueron informados de lo sucedido, aunque hasta este miércoles no se había divulgado un pronunciamiento público del Palacio de Buckingham sobre el caso.

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