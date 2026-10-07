 Juicio a Baldetti: Análisis de ingresos y cuentas bancarias
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Continúa juicio contra Baldetti: analizan sus ingresos, transacciones y cuentas bancarias

Fue presentado un peritaje financiero durante la continuación del juicio de extinción de dominio contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti durante una audiencia del caso Cooptación del Estado. / FOTO: archivo: EU
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El juicio de extinción de dominio contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue retomado este miércoles, 7 de octubre, para avanzar con el proceso para definir si podrían pasar a favor del Estado de Guatemala una serie de propiedades y cuentas bancarias vinculadas con la exgobernante condenada por corrupción.

Durante la jornada, se presentó el análisis de la actividad económica y laboral de la exfuncionaria. Un perito detalló los ingresos económicos, transacciones y otras operaciones financieras, basándose en los ingresos reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el manejo de préstamos bancarios.

"Al realizar el análisis financiero, los ingresos superan esos ingresos reportados como una actividad comercial", mencionó el experto, quien también hizo referencia a los salarios percibidos por Baldetti cuando se desempeñó como diputada al Congreso y como vicepresidenta de la República.

Mientras se escuchaban los detalles sobre el manejo de sus cuentas, la exvicegobernante participó en la audiencia por medio de videoconferencia, pero ocultando su rostro.

VIDEO. Baldetti fue captada “vapeando” durante audiencia desde su casa

La ex vicemandataria condenada en varios casos vinculados con corrupción fue captada utilizando un cigarrillo electrónico.

MP solicita extinguir bienes a Baldetti

El Ministerio Público (MP) solicitó formalmente el pasado 22 de septiembre la extinción de bienes vinculados a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada a diferentes procesos penales y en algunos casos condenada por hechos de corrupción ocurridos durante su administración.

El planteamiento se enfoca en que pasen a favor del Estado de Guatemala un vehículo, una motocicleta acuática y cuentas bancarias en quetzales (6 millones 100 mil) y dólares (80 mil 824). Además, dos inmuebles, uno de los cuales está ubicado en la zona 5 capitalina y el otro en Marina del Sur, en Puerto San José, Escuintla.

La Fiscalía explicó que las diligencias realizadas en los casos contra la exfuncionaria han podido determinar que las cuentas bancarias reflejan montos que no concuerdan con los ingresos que ha tenido la señalada.

Los fiscales mencionaron que se tiene registro de sociedades vinculadas a la exfuncionaria que fueron establecidas de forma anómala, sin sedes comprobables, y que manejaron fondos de forma irregular.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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