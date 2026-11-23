Dos personas fallecieron tras ser heridas con proyectiles de arma de fuego este lunes, 23 de noviembre. El hecho ocurrió en una camaronera ubicada en el municipio de Ocós, departamento de San Marcos.
Los Bomberos Voluntarios de la 58.ª compañía se movilizaron al lugar tras recibir notificaciones con respecto a una balacera que se había registrado. Los técnicos en urgencias médicas localizaron a las víctimas con múltiples lesiones.
"Los socorristas confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego que presentaban en distintas partes del cuerpo", explicó un portavoz de la institución.
La entidad informó del hecho a las autoridades correspondientes, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a las víctimas.
* Le puede interesar:
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7