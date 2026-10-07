Fallece Piero, la voz de “Mi viejo”, a los 81 años

La música latinoamericana está de luto. Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente simplemente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, según confirmó su familia a través de las redes sociales oficiales del cantautor.
El intérprete de "Mi viejo", una de las canciones más reconocidas de la música en español, atravesaba un delicado estado de salud y había permanecido internado durante sus últimos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires, de acuerdo con fuentes cercanas al artista citadas por medios argentinos. Hasta ahora, la familia no ha informado oficialmente una causa específica de muerte.
Sus familiares y amigos despidieron al artista con un mensaje en el que destacaron no solo su música, sino también el mensaje de paz que promovió a lo largo de su carrera.
"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", comienza el comunicado, que concluye con una emotiva despedida: "Buen viaje, querido Piero".
Una vida entre Italia y Argentina
Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región de Apulia, Italia. Tenía apenas tres años cuando emigró junto a su familia a Argentina, país en el que crecería y desarrollaría la mayor parte de su carrera artística.
La familia De Benedictis se instaló primero en Banfield, provincia de Buenos Aires, y posteriormente se trasladó a Allen, Río Negro. Durante su juventud, Piero también pasó por seminarios religiosos, una experiencia que influyó en la sensibilidad humana y social que años después caracterizaría sus composiciones.
Su camino profesional comenzó durante la década de 1960, pero un encuentro resultaría determinante para su historia: conoció al poeta y periodista José Tcherkaski, con quien inició una sociedad creativa de la que surgieron varias de sus canciones más recordadas.
La historia detrás de "Mi viejo"
En 1969 nació la canción que terminaría acompañándolo durante prácticamente toda su vida: "Mi viejo".
La letra fue escrita por José Tcherkaski, inspirado en la memoria de su padre, mientras Piero estuvo a cargo de la música y de convertirla con su interpretación en un éxito que trascendió fronteras.
Piero contó en diferentes ocasiones que cuando terminó la canción corrió a interpretársela a su propio padre. Al levantar la mirada, lo encontró llorando, una reacción que nunca había visto en él y que convirtió aquel momento en uno de los recuerdos más especiales relacionados con el tema.
La canción terminó convirtiéndose en un himno dedicado a los padres. Décadas después de haberla grabado, "Mi viejo" continuaba siendo inevitablemente la canción con la que millones de personas identificaban a Piero.
Mucho más que "Mi viejo"
Aunque aquel tema marcó su carrera, el repertorio del cantautor fue mucho más amplio.
"Para el pueblo lo que es del pueblo", "Pedro Nadie", "Llegando llegaste", "Que se vayan ellos", "Coplas de mi país", "Vengo" y "Soy pan, soy paz, soy más" forman parte de una obra caracterizada por combinar historias cotidianas con reflexiones sobre la desigualdad, la paz y las problemáticas sociales de América Latina.
En 1970 obtuvo un importante reconocimiento internacional con "Pedro Nadie" en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro. También tuvo una incursión en el cine ese mismo año en "El profesor patagónico", protagonizada por Luis Sandrini.
Con el paso de los años, su música adquirió un contenido social cada vez más marcado.
Reconocido por la música latina
Después de décadas de trayectoria, Piero recibió en 2016 el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento a su aporte a la música.
Aunque había superado los 80 años, seguía vinculado a los escenarios. Incluso pocos días antes de su muerte celebró en sus redes sociales que su voz y la canción "Io vengo" fueran utilizadas en el desfile de Saint Laurent para la presentación de su colección de verano 2027.
Piero deja cuatro hijos y una obra musical que atravesó generaciones. Más de medio siglo después de su lanzamiento, "Mi viejo" permanece como la canción inseparable de su nombre y como una de las composiciones dedicadas a la figura paterna más reconocidas de la música latinoamericana.