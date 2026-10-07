 Cristiano Ronaldo dedica un mensaje especial a Leo Messi
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Cristiano Ronaldo dedica un mensaje especial a Messi tras su retiro de Argentina

Cristiano Ronaldo dejó de lado la histórica rivalidad con Messi para dedicarle un emotivo mensaje tras su despedida de la Selección Argentina y reconocer su legado.

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Leo Messi y Cristiano Ronaldo en un clásico de la temporada 2016/17 - RR.SS.
Leo Messi y Cristiano Ronaldo en un clásico de la temporada 2016/17 / FOTO: RR.SS.
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Lionel Messi vivió una noche cargada de emociones en el estadio Monumental de Buenos Aires. En la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín, el capitán de la Albiceleste marcó un gol y brindó dos asistencias antes de despedirse de la selección ante más de 80 mil aficionados. El encuentro marcó el cierre de una etapa histórica para el futbolista, quien durante años lideró a su país y conquistó, entre otros títulos, dos Copas América y el Mundial de Catar 2022.

Después del partido, Messi compartió en sus redes sociales una serie de fotografías acompañadas de un extenso mensaje en el que confirmó su decisión de poner punto final a su carrera internacional. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", escribió el astro argentino, quien recibió miles de mensajes de admiración tras su despedida.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

Entre las reacciones destacó especialmente la de Cristiano Ronaldo, con quien Messi protagonizó durante casi dos décadas una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia del futbol. El portugués dejó de lado cualquier rivalidad del pasado para reconocer la trayectoria de su antiguo competidor: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió CR7, en un comentario que rápidamente generó numerosas interacciones.

La situación de ambos futbolistas, sin embargo, contrasta en este momento. Mientras Messi cerró su ciclo con Argentina de manera emotiva y acompañado por una afición que celebró su legado, Cristiano Ronaldo atraviesa días complicados con Portugal después del reciente episodio de tensión que protagonizó con el técnico Jorge Jesus y que terminó con su salida de la concentración. Pese a las dificultades, el delantero portugués ha dejado claro que todavía desea continuar defendiendo los colores de su selección, manteniendo abierta una etapa que podría prolongar aún más su extraordinaria trayectoria internacional.

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Mensaje de Cristiano Ronaldo a Leo Messi - Instagram

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