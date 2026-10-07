Gobierno anuncia evaluación de daños en Villa Hermosa

El Gobierno dio a conocer este miércoles, 7 de octubre, que desarrolla acciones de coordinación interinstitucional para atender la situación de los sectores II y IV en la colonia Villa Hermosa I, municipio de San Miguel Petapa, Guatemala, donde los habitantes se han visto afectados por la crecida del río Pinula.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) detalló que las medidas se tomaron en atención al amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que se ordenó que el referido organismo se involucrara para dar respuesta a la emergencia.
En ese sentido, ayer se llevó a cabo una reunión de coordinación con representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Gobernación Departamental de Guatemala, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Empreas Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala y Segeplan.
"La reunión permitió fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas y dar seguimiento a las acciones que corresponden implementar en el territorio", detalló la entidad.
Nuevo acercamiento
Hoy se realizó una nueva reunión en la que las instituciones mencionadas trabajaron para hacer una evaluación conjunta y definir las acciones prioritarias para atender la resolución de la CC. En este acercamiento también participaron representantes de la Municipalidad de San Miguel Petapa, así como los Ministerios de la Defensa Nacional, de Finanzas Públicas, de Desarrollo Social, de Ambiente y Recursos Naturales y el de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
De igual forma, se sumaron al diálogo la Secretaría General de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Comenzarán evaluación en la zona
Como parte de las conclusiones del diálogo de este día, el titular de la Segeplan, Carlos Mendoza, indicó que San Miguel Petapa ya declaró alerta roja, lo que permitió activar todo el sistema Conred. En ese sentido, anunció que se iniciará con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Edan) en la zona y se espera que los resultados de esta verificación se puedan tener el viernes de la presente semana.
"También vimos necesario hacer una evaluación, específicamente de las viviendas, donde se hará diagnóstico rápido y luego un diagnóstico de los daños estructurales, esto lleva un poco más de tiempo", explicó.
Para ello, el Ministerio de Agricultura, la comuna y otras instituciones se comprometieron a compartir datos, como los relacionados con el catastro y la población, para poder hacer los análisis necesarios y tomar decisiones.
Otra acción acordada es la evaluación del puente, donde se mantiene suspendido el paso por recomendación de la Conred. Para ello, el personal del Ministerio de Comunicaciones hará a partir de mañana una evaluación in situ que permitirá establecer el tiempo que se requiere para atender el tema estructural.
Una tercera medida que se implementará es la elaboración de un censo actualizado de la población en situación de vulnerabilidad. Las instituciones cruzarán datos para tener la información correspondiente. "Consideramos que en una semana podemos tener esos datos más precisos de viviendas, hogares, familias y población", dijo.
El funcionario señaló que la prioridad de la coordinación interinstitucional que se realiza es proteger a la población en condición de vulnerabilidad, en especial a las familias de Villa Hermosa, donde se ha dado el colapso de varias viviendas.
La Segeplan enfatizó que la ejecución de acciones se hará desde un enfoque "eminentemente técnico y humanitario", con un enfoque en la protección y el bienestar de la población, "al margen de consideraciones de carácter político".