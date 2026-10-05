Subsecretaria de Conred explica emergencia en Villa Hermosa

La crecida del río Pinula ha dejado a varias familias sin vivienda en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. Debido a la amenaza de colapso del puente en la zona, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió la evacuación inmediata y recomendó el cierre total del paso vehicular.
Ángela Leal, subsecretaria de Gestión de Reducción del Riesgo de Conred, se refirió este lunes 5 de octubre en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a la situación que se presenta en ese sector.
Explicó que la circulación vehicular sobre el puente se suspendió para evitar mayores daños, y que están a la espera de una evaluación estructural más profunda que permita definir si el puente puede reforzarse o no.
Sin embargo, según la funcionaria, algunas de las familias afectadas resisten la evacuación pese a que ya existen casas y áreas declaradas inhabitables. El alcalde ha puesto a disposición albergues, pero muchas personas se rehúsan a abandonar su hogar.
Leal recalcó que la Conred puede recomendar la autoevacuación, pero carece de poder para obligar a las personas a salir. Y recordó que ahora el gobierno central y el gobernador de Guatemala encabezan esfuerzos para proteger a los habitantes en riesgo.
Construcciones en áreas de riesgo
La funcionaria de la Conred también hizo referencia durante la entrevista a la irresponsabilidad en la gestión de licencias de construcción, ya que no debió permitirse edificar sobre el cauce del río, pues tratarlo como terreno habitable ha ido agravando la situación. De igual forma, hizo un llamado a los gobiernos municipales para que asuman el control del ordenamiento territorial y prioricen la seguridad de la población sobre beneficios económicos.
"Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del río. A lo largo de los años resulta que disminuyó el caudal que pasaba por allí y la gente empezó a ganarle terreno al cauce y estas son las consecuencias de lo que está sucediendo ahora. Hacemos un llamado para que todos los alcaldes realmente tomen en serio el tema del ordenamiento de su territorio, que conozcan bien su territorio y no pongan en riesgo a la población por el pago de una licencia de construcción. No se vale", expresó.
El problema, dijo, se originó desde 2001, cuando empezó el crecimiento habitacional en la cuenca del río. Se han otorgado licencias sobre toda la cuenca, no solo en Villa Hermosa, generando riesgos tanto para viviendas como para oficinas, como ocurrió, según recordó, con un edificio gubernamental desalojado por ubicarse en zona peligrosa.
¿Qué medidas tomar en el área afectada?
La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al Ejecutivo atender la emergencia. El gobernador departamental coordina desde el día anterior reuniones interinstitucionales para solucionar la crisis. Las empresas municipales de tránsito también trabajan en planes para enfrentar la congestión que provocará el cierre del puente.
Según Leal, el puente cerrado no fue diseñado para la carga actual y requiere una evaluación detallada sobre cuándo se construyó y para qué tipo de tránsito. Por ahora, hay un sistema de baja presión proveniente del Pacífico que, aunque desorganizado, aumentará la humedad y podría provocar lluvias intensas en lapsos cortos, lo que representa un riesgo adicional.
Sobre las acciones a mediano y largo plazo, expertos evalúan el caudal y la frecuencia de crecidas para decidir las obras de mitigación necesarias. Algunas soluciones utilizadas en otros países incluyen difusores a lo largo de la cuenca para controlar el flujo de agua.