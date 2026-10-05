 Tras fallo de CC, Ejecutivo anuncia plan para atender emergencia en Villa Hermosa
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Tras fallo de CC, Ejecutivo anuncia plan para atender emergencia en Villa Hermosa

El Gobierno prepara una respuesta que consta de tres fases ante los incidentes que ha generado la crecida del río Pinula.

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El Organismo Ejecutivo confirmó a Emisoras Unidas que se implementarán las acciones que correspondan en cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena adoptar medidas urgentes ante la emergencia provocada por el río Pinula en los sectores II y IV de Villa Hermosa I, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

Según detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, por instrucción del mandatario Bernardo Arévalo, las instituciones competentes coordinan una respuesta que contempla tres fases:

  • Atención inmediata.
  • Obras de mitigación en las riberas.
  • Soluciones definitivas de ingeniería.

CC ampara a alcalde de San Miguel Petapa

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional en favor del alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales Chávez, donde lo desvincula de la emergencia que causa el río Pinula en esa localidad.

El documento, emitido el domingo 4 de octubre de 2026, también ordena al gobierno que atienda la emergencia por la crecida del citado afluente, donde el aumento del caudal por las lluvias recientes hizo que se agravara el socavamiento de las orillas del afluente.

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