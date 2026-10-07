Hoy se celebra el McDía Feliz en Guatemala

Este miércoles 7 de octubre se celebra el McDía Feliz 2026 en los 127 restaurantes McDonald’s de Guatemala, una jornada que busca reunir a miles de guatemaltecos alrededor de una causa en beneficio de la niñez.
Durante este día, el 100% de la venta de Big Mac será donado a cuatro organizaciones que desarrollan proyectos relacionados con salud, nutrición, atención médica y acompañamiento a niños y sus familias.
La celebración comenzó desde las primeras horas del día en el restaurante McDonald’s No. 100 de la Ciudad de Guatemala, donde se realizó la primera compra de la jornada.
Banco Industrial se convirtió en el primer cliente del día al adquirir 40 mil Big Mac para sumarse a la iniciativa. La entrega estuvo a cargo de Álvaro Cofiño, presidente de McDonald’s Mesoamérica, y Rodrigo Cofiño, Chief Restaurant Officer, acompañados por Ronald McDonald.
Restaurantes atenderán hasta el último cliente
La jornada se extenderá durante todo el día y los restaurantes tendrán música, actividades familiares y la participación de artistas y personalidades invitadas.
Además, McDonald’s informó que este miércoles sus restaurantes no tendrán un horario determinado de cierre, pues atenderán hasta recibir al último cliente que llegue a comprar su Big Mac.
"Ver los restaurantes llenos de energía y alegría desde temprano nos llena de entusiasmo. Hoy es un día para compartir en familia y sumarse por una gran causa", expresó Rodrigo Cofiño.
El ejecutivo también invitó a los guatemaltecos a acercarse al restaurante más cercano y participar en la actividad.
"Hoy no cerraremos hasta atender al último cliente que llegue a comprar su Big Mac, porque queremos convertir cada Big Mac en miles de sonrisas para los niños que más lo necesitan", agregó Cofiño.
¿A quiénes beneficiará el McDía Feliz?
Los fondos recaudados durante la jornada serán distribuidos entre Casa Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda, Puente e Instituto Neurológico de Guatemala.
En el caso de Casa Ronald McDonald, el aporte permitirá continuar con el funcionamiento de las cuatro casas que operan en el país y brindan hospedaje, alimentación y un espacio seguro a familias que deben viajar desde distintos departamentos hacia la capital para que sus hijos reciban tratamientos médicos.
De acuerdo con la información compartida por McDonald’s, más de 12 mil 500 niños y sus familias contarán con este apoyo.
Apoyo para niños con enfermedades cardiovasculares
Otra de las organizaciones beneficiadas será Fundación Aldo Castañeda. Los recursos serán destinados a la realización de procedimientos cardíacos para pacientes con enfermedades cardiovasculares congénitas.
La fundación ha beneficiado hasta ahora a más de 750 niños y sus familias mediante su trabajo especializado.
Por su parte, Puente utilizará los recursos para dar continuidad al programa Centros Nútreme en Chimaltenango y Alta Verapaz.
Estos centros trabajan en el desarrollo integral de la primera infancia y en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Según los datos proporcionados, el programa ha beneficiado a más de mil 500 niños y sus familias.
Instituto Neurológico de Guatemala también recibirá fondos
El Instituto Neurológico de Guatemala utilizará el donativo para la construcción de nuevas instalaciones y la adquisición de equipo especializado para el proyecto PUNTEA.
Con la ampliación se espera poder realizar más de 45 mil terapias cada año y beneficiar a más de mil 500 familias.
De esta manera, la compra de Big Mac durante el McDía Feliz se transforma en recursos para proyectos que atienden distintas necesidades de la niñez guatemalteca.
Último día para comprar vales
Este 7 de octubre también es el último día para adquirir los vales de Big Mac y McMenú Big Mac.
Los vales podrán comprarse en mostrador, AutoMac y mediante la aplicación de McDelivery. Quienes los adquieran no tendrán que utilizarlos inmediatamente, ya que podrán canjearlos desde el jueves 8 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Con actividades a lo largo de toda la jornada y restaurantes abiertos hasta atender al último cliente, McDía Feliz vuelve a convocar a los guatemaltecos a participar en una iniciativa que transforma la compra de una Big Mac en apoyo para miles de niños y sus familias.