Estado de Guatemala ofrece disculpas públicas a exautoridades indígenas criminalizadas

El Gobierno de Guatemala, a cargo del presidente Bernardo Arévalo, llevó a cabo este miércoles 7 de octubre en el Palacio Nacional de la Cultura el acto de disculpa pública a las exautoridades indígenas ancestrales criminalizadas por la defensa de la democracia en 2023.
Los representantes del Estado de Guatemala expresaron las disculpas a los cinco exdirigentes indígenas a quienes el Ministerio Público (MP) persiguió penalmente y señaló de múltiples delitos, incluido terrorismo, por su vinculación con las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo en ese entonces.
Los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y exlíderes indígenas de Sololá denunciaron haber sido criminalizados y perseguidos de forma irregular por la anterior administración del MP, liderada por Consuelo Porras. Y, recientemente, sus casos fueron cerrados tras demostrarse que no incurrieron en hechos delictivos.
Las disculpas fueron dirigidas a: Luis Pacheco, Basilio Puac, Héctor Chaclan y María Juana Elías, expresidente, exvicepresidente, extesorero y exvocal de los 48 Cantones, respectivamente; y a Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena del departamento de Sololá.
El presidente Bernardo Arévalo señaló que los exlíderes de los pueblos ancestrales enfrentaron injusticias al ser perseguidos y criminalizados por defender la democracia hace tres años y reconoció el costo humano que esta situación dejó en los afectados, sus familias y sus comunidades. De igual forma, consideró que nadie va a poder devolverles el tiempo perdido al estar tras las rejas o en el exilio y la tranquilidad que les hizo falta en esos momentos, y es por ello que se expresan las disculpas.
"En 2023, ustedes, como autoridades indígenas, ejercieron su derecho a defender la democracia. Lo hicieron de forma pacífica, con la legitimidad que les otorgan sus comunidades y la vocación de servicio que distingue a la autoridad ancestral. Pero el Estado, en lugar de reconocerlos y protegerlos, los criminalizó, utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público y del sistema de justicia. El proceso penal en su contra fue abiertamente arbitrario e ilegal, una persecución espuria", manifestó el gobernante.
Mientras tanto, el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, indicó que Guatemala vivió un ciclo oscuro y señaló que el MP, bajo la dirección de Porras, fue señalado como responsable de la criminalización de defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, periodistas, actores vinculados con el proceso electoral y contra quienes expresaron públicamente su oposición a esas actuaciones.
"Ese ciclo terminó, pero dejó una consecuencia que no puede ser ignorada. Una parte importante de la sociedad percibió que algunas instituciones del sistema de justicia habían dejado de ser espacios de garantía para convertirse en instrumentos de confrontación y persecución selectiva, en vehículos de terror. Ese es, quizá, uno de los daños más profundos que puede tener un Estado democrático", añadió.
El funcionario resaltó que las afectaciones contra estas personas nunca debieron ocurrir y consideró que el sobreseimiento dictado a favor de los exlíderes de los pueblos indígenas no devuelve el tiempo ni los efectos que tuvo esa persecución sin fundamento.
"Hoy, el Estado de Guatemala reconoce la afectación ocasionada a las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y de la municipalidad indígena de Sololá por la persecución penal derivada de las movilizaciones de 2023. El Estado deja claro que no son ni fueron organizaciones criminales, son instituciones ancestrales legítimas, organizaciones sociales reconocidas por el artículo 66 de la Constitución. Sus autoridades actuaron en ejercicio de ese reconocimiento y el ejercicio de su derecho a la manifestación. El Estado hoy les ofrece una disculpa pública por esas afectaciones, por el menoscabo que produjeron en su dignidad. Esta disculpa debe ir acompañada de un compromiso de no repetición", expresó.
Exlíderes llaman al pueblo a no tener miedo
Pacheco aseguró que "la dignidad del pueblo no tiene precio, no se vende, cueste lo que cueste". Indicó que ha podido recuperar su libertad, pero que el período en el que estuvo privado de libertad y el camino que ha tenido que seguir al es criminalizado no ha sido fácil.
"En el 2023, como presidente de 48 Cantones asumí un reto personal: dirigir una institución con una incidencia política que puede favorecer o desfavorecer al pueblo indígena. Lo demostramos: defendimos un derecho inherente al pueblo, no fue por un gobierno, un partido o una persona. Fue por el pueblo. Lo más visible fue la transición de poderes. De allí partimos, hemos recuperado diferentes instituciones", dijo.
Asimismo, consideró que no se trató solo de un logro de los 48 Cantones de Totonicapán, sino de los pueblos indígenas, los pueblos mestizos, garífunas y xincas, en general, dijo, "lo ha logrado Guatemala". A la vez que agradeció el apoyo recibido en 2023.
Pacheco indicó que todo este proceso ha significado un desgaste personal, pero enfatizó que la entrega al servicio humanitario debe ser tomado como sagrado. "El terrorismo lo creó el sistema cooptado del Ministerio Público en 2023, al tomarnos como ícono y un castigo en decirnos: si manifiestan, les toca la cárcel. No, pueblo, no tengamos miedo", concluyó.
Por su parte, Chaclán consideró que más que el reconocimiento y la disculpa pública, se trata de un hito muy importante en Guatemala para pedir al Estado, no a alguien en particular, sino en general, que se respeten las voluntades y derechos de los guatemaltecos.
"Los pueblos indígenas, la única manera de poder ser escuchados es tener que salir a las calles a manifestar. Pero si cada uno de los ministerios creados en el país puede ir cumpliendo sus funciones, creo que el pueblo no tendría la necesidad de salir a manifestar", expuso.
Finalmente, reiteró que el proceso que enfrentaron y los llevó a estar 468 días presos fue propiamente espurio, se trató de una persecución política contra 48 Cantones y la municipalidad indígena de Sololá. Señaló que en las audiencias se demostró que no existió ni siquiera una prueba contundente para llevarlos a juico. "Hoy hemos ganado nosotros y ha ganado Guatemala", concluyó.
Herrera: "Reconocer lo ocurrido es un paso necesario"
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, también se pronunció a través de sus redes sociales con respecto a la situación que enfrentaron los exlíderes indígenas e hizo un llamado a reconstruir la confianza.
"En este día tan relevante, me uno a las disculpas públicas que se ofrecen desde el Estado de Guatemala hacia Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac, Esteban Toc y María Juana Elías. Reconocer lo ocurrido es un paso necesario para reparar, reconstruir la confianza, el diálogo y el respeto entre el Estado y los pueblos indígenas", expresó.