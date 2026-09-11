Cierran el proceso penal contra cuatro exlíderes Indígenas

El juez Tercero Penal, Mynor Moto, resolvió cerrar el proceso penal promovido por el Ministerio Público (MP), durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras, en contra de cuatro exlíderes indígenas, a quienes se señalaba de incurrir en hechos ilícitos por su presunta vinculación con las manifestaciones ciudadanas de 2023.
El sobreseimiento fue dictado a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclan, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente, contra quienes la Fiscalía atribuyó en su momento los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal.
También se benefició a Basilio Puac, ex vicepresidente de la referida organización; y Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena del departamento de Sololá, ambos acusados de cargos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
La audiencia para conocer la petición de sobreseimiento a favor de los procesados comenzó ayer. Durante la misma, el Ministerio Público solicitó formalmente a la judicatura el cese de la persecución penal contra estas personas al considerar que no hubo ningún delito al realizar las manifestaciones pacíficas.
La diligencia fue retomada este viernes 11 de septiembre para dar a conocer la resolución del juez, quien analizó los planteamientos de las partes y finalmente otorgó el beneficio del cierre del proceso.
Celebran fallo a favor de exdirigentes indígenas
El Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado a través del cual celebró el fallo emitido en beneficio de Pacheco, quien es viceministro de Desarrollo Sostenible en esa cartera y había quedado fuera de funciones debido al proceso que se encontraba enfrentando.
"El Ministerio se congratula por la resolución judicial y respeta las decisiones de las instituciones del sistema de justicia y el debido proceso. Celebra que esta resolución permita la pronta reincorporación del viceministro a sus funciones para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de Guatemala", expresó.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) saludó el sobreseimiento dictado, a solicitud del Ministerio Público, a favor de los cuatro exdirigentes indígenas.
"La decisión reafirma las libertades de expresión y manifestación y reconoce las formas legítimas de organización de los pueblos indígenas, en un contexto de criminalización documentado por el Alto Comisionado", expresó la entidad.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7