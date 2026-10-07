 Provial atiende 45 incidentes de tránsito en una semana
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Provial atendió 45 hechos de tránsito en una semana

Autoridades de tránsito contabilizaron cuatro muertes en siete días y emitieron recomendaciones clave para circular seguro bajo la lluvia.

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Accidente ocurrido el 4 de octubre de 2026 en el km 225 de la ruta CITO-180, en jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango., Provial
Accidente ocurrido el 4 de octubre de 2026 en el km 225 de la ruta CITO-180, en jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango. / FOTO: Provial
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 45 hechos de tránsito en distintas rutas del país, los cuales fueron atendidos a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en cumplimiento del Plan de Acción Invierno 2026.

La CA-9 Norte fue la ruta con mayor incidencia, con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, cada una con siete casos. La CA-1 Oriente y Occidente reportaron cinco hechos cada una, mientras que la CA-13 y la CITO 180 tuvieron un caso cada una.

Entre los incidentes reportados durante la semana, se contabilizaron 14 colisiones, 13 salidas de pista y 7 colisiones múltiples. Además, se documentaron 4 vuelcos, 2 derrapes y otros hechos como caída de carga, choque, desprendimiento de neumático, atropello y vehículo incendiado.

De acuerdo con la cartera, se mantienen acciones permanentes de prevención, monitoreo y atención en las principales carreteras para proteger a quienes transitan por ellas.

Daños personales y vehículos involucrados

El CIV informó que los vehículos más involucrados en estos hechos fueron cabezales, picops, sedanes y camionetas agrícolas. Aunque también figuraron motocicletas, microbuses, buses extraurbanos, buses de turismo, camiones, paneles y cisternas.

En total, 364 personas se vieron involucradas en los accidentes: 181 salieron ilesas, 138 recibieron asistencia, 21 fueron trasladadas y 20 resultaron heridas. De igual forma, se reportaron cuatro fallecidos.

Al dar a conocer estas cifras, la institución exhortó a los conductores a extremar las precauciones al circular por carretera, especialmente en época de lluvias.

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

Provial recomendó a los conductores tomar las siguientes medidas antes y durante el viaje, en especial si hay lluvias:

  • Verificar el estado de las llantas, los frenos y los limpiabrisas.
  • Reducir la velocidad, ya que el pavimento mojado incrementa la distancia necesaria para frenar.
  • Mantener las luces encendidas para mejorar la visibilidad.
  • Aumentar la distancia con el vehículo de adelante.
  • Evitar maniobras bruscas para prevenir derrapes.
  • Prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades, sobre todo en zonas de derrumbes o acumulación de agua.
  • Si la lluvia es intensa, detenerse en un lugar seguro, evitando puentes y curvas.
  • Cuidar a peatones y motociclistas, pues su visibilidad disminuye durante la lluvia y aumenta el riesgo de accidentes.

* Con información del CIV.

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