Trump decreta luto y baja banderas por muerte de Dolly Parton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un período de luto nacional tras el fallecimiento de la icónica cantante de country Dolly Parton, quien murió este 25 de agosto de 2026 a la edad de 80 años.
En un gesto de profundo respeto y reconocimiento a su legado, el mandatario ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta en todo el país durante una semana, a partir de las 18:00 horas de este martes.
La noticia del deceso de Dolly Parton, confirmada por su familia, conmocionó a millones de personas alrededor del mundo, provocando una avalancha de reacciones tanto en la industria musical como en la esfera política.
Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar sus condolencias y rendir homenaje a la legendaria intérprete.
En su mensaje, el presidente lamentó públicamente la pérdida, calificando a Dolly Parton como "una de las más grandes cantantes de country, y mucho más allá, de todos los tiempos".
"Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella y nunca lo habrá", escribió Trump, subrayando el carácter irreemplazable de la estrella.
La declaración de Trump no se limitó a un simple mensaje de pésame. Con un tono solemne, el presidente informó a la nación sobre la decisión de honrar la memoria de Parton mediante un luto oficial.
"En su honor, estoy bajando la bandera estadounidense en todo Estados Unidos durante un periodo de una semana a partir de esta noche a las 6:00 p. m.", anunció, detallando el inicio de esta medida de respeto nacional.
El mensaje presidencial concluyó con una despedida emotiva: "Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama", encapsulando el sentir de una nación y de admiradores globales.
Un legado musical y humanitario inigualable
Dolly Parton forjó una carrera legendaria que abarcó géneros y generaciones, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas de la música.
Su repertorio incluye clásicos inmortales como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ y ‘I Will Always Love You’, canciones que no solo definieron su trayectoria, sino que también se convirtieron en himnos culturales y parte del imaginario colectivo.
A lo largo de casi seis décadas, su voz distintiva y sus letras profundas resonaron con millones de personas, estableciéndola como una verdadera pionera en la música country y una artista crossover sin igual.
Más allá de sus éxitos musicales, Dolly Parton fue reconocida por su inmensa generosidad y su compromiso inquebrantable con diversas causas sociales. Particularmente notable es su fundación Imagination Library, una iniciativa que ha donado millones de libros a niños en todo el mundo, fomentando la lectura y la educación desde temprana edad.
Su impacto en la cultura popular y su dedicación a la filantropía la convirtieron en un ícono que trascendió la música, dejando una huella imborrable en la sociedad estadounidense y global.