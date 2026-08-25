 Trump decreta luto y baja banderas por muerte de Dolly Parton
Farándula

Donald Trump decreta luto tras la muerte de Dolly Parton y ordena bajar las banderas

El Presidente de Estados Unidos decretó una semana de homenaje por la leyenda musical, fallecida este 25 de agosto de 2026 a los 80 años.

Compartir:
Dolly Parton Donald Trump, Facebook
Dolly Parton Donald Trump / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un período de luto nacional tras el fallecimiento de la icónica cantante de country Dolly Parton, quien murió este 25 de agosto de 2026 a la edad de 80 años.

En un gesto de profundo respeto y reconocimiento a su legado, el mandatario ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta en todo el país durante una semana, a partir de las 18:00 horas de este martes.

La noticia del deceso de Dolly Parton, confirmada por su familia, conmocionó a millones de personas alrededor del mundo, provocando una avalancha de reacciones tanto en la industria musical como en la esfera política.

Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar sus condolencias y rendir homenaje a la legendaria intérprete.

En su mensaje, el presidente lamentó públicamente la pérdida, calificando a Dolly Parton como "una de las más grandes cantantes de country, y mucho más allá, de todos los tiempos". 

 "Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella y nunca lo habrá", escribió Trump, subrayando el carácter irreemplazable de la estrella.

La declaración de Trump no se limitó a un simple mensaje de pésame. Con un tono solemne, el presidente informó a la nación sobre la decisión de honrar la memoria de Parton mediante un luto oficial. 

"En su honor, estoy bajando la bandera estadounidense en todo Estados Unidos durante un periodo de una semana a partir de esta noche a las 6:00 p. m.", anunció, detallando el inicio de esta medida de respeto nacional.

El mensaje presidencial concluyó con una despedida emotiva: "Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama", encapsulando el sentir de una nación y de admiradores globales.

Un legado musical y humanitario inigualable

Dolly Parton forjó una carrera legendaria que abarcó géneros y generaciones, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas de la música.

Su repertorio incluye clásicos inmortales como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ y ‘I Will Always Love You’, canciones que no solo definieron su trayectoria, sino que también se convirtieron en himnos culturales y parte del imaginario colectivo.

A lo largo de casi seis décadas, su voz distintiva y sus letras profundas resonaron con millones de personas, estableciéndola como una verdadera pionera en la música country y una artista crossover sin igual.

Más allá de sus éxitos musicales, Dolly Parton fue reconocida por su inmensa generosidad y su compromiso inquebrantable con diversas causas sociales. Particularmente notable es su fundación Imagination Library, una iniciativa que ha donado millones de libros a niños en todo el mundo, fomentando la lectura y la educación desde temprana edad.

Su impacto en la cultura popular y su dedicación a la filantropía la convirtieron en un ícono que trascendió la música, dejando una huella imborrable en la sociedad estadounidense y global. 

En Portada

TSE oficializa procedimiento de compras por excepción para eleccionest
Nacionales

TSE oficializa procedimiento de compras por excepción para elecciones

02:06 PM, Ago 25
Último día de recepción: Aspirantes a Contralor presentan expedientest
Nacionales

Último día de recepción: Aspirantes a Contralor presentan expedientes

11:11 AM, Ago 25
El transporte extraurbano está llegando a límites: gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsionest
Nacionales

"El transporte extraurbano está llegando a límites": gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsiones

09:40 AM, Ago 25
Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantest
Nacionales

Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantes

12:27 PM, Ago 25
Adiós a Dolly Parton: la reina del country muere a los 80 añost
Farándula

Adiós a Dolly Parton: la reina del country muere a los 80 años

12:18 PM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadViolenciaNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesFIFAEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar